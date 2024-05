Al Cinema al Cine Teatro Imperia per la sezione cinema un doppio appuntamento con “One Life” e il film “Il Fantasma di Cartenville”

Comunicati Stampa

Prosegue la programmazione del cinema al Cine Teatro Imperia di Monreale con il lungometraggio “One Life” con ben quattro proiezioni, martedì 14 maggio e giovedì 16 maggio alle ore 18:00 e alle ore 21:00. Mentre mercoledì 15 verrà proiettato il film d’animazione “Il Fantasma di Cartenville” sempre con doppio turno ore 18.00 e 21.00.

“One Life”, un’opera che si mette al servizio della storia non sprecando un solo momento. E’ uno dei film più belli sull’olocausto, come viene definito dalla critica cinematografica. Proprio come in Schindler’s List di Spielberg, c’è un elenco di nomi da salvare. E come in quel film, anche in questo caso i volti restano subito impressi, dai bambini nel campo di rifugiati in Cecoslovacchia sotto la neve che chiedono la cioccolata a Nicholas alla dodicenne che porta con sé un neonato, ai genitori che sono costretti a separarsi dai loro figli. Il primo piano in One Life ha una forza espressiva dirompente proprio perché racchiude la storia di ognuno dei personaggi. James Hawes è al suo primo lungometraggio per il cinema ma sembra che ne abbia già girati dieci dopo aver mostrato le proprie capacità per circa trent’anni come solido regista televisivo (di cui vanno ricordati, per esempio, cinque episodi diretti di Doctor Who, due di Black Mirror, tre di Snowpiercer e sei di Slow Horses) ha un’incredibile padronanza nella lucidità in cui racconta la storia di Nicholas Winton ma riesce al tempo stesso ad emozionare nel modo più semplice e immediato possibile. Una valigetta, le pagine di un diario con foto e ritagli di giornali. Quelle finali sono rimaste bianche. La Storia in One Life si riscrive da lì. La pellicola è adesso al Cine Teatro Imperia.

Il film d’animazione “Il Fantasma di Cartenville” Un classico senza tempo ambientato nella campagna inglese di fine Ottocento. Un’animazione di onesta fattura per una storia dalle direzioni simboliche curate ed efficaci. Prima de “Il ritratto di Dorian Gray”, riscrittura mitopoietica di tanti altri miti; gioiosamente prima delle farse-verità “Il ventaglio di Lady Windermere”, “Un marito ideale” e “L’importanza di chiamarsi Ernesto”; drammaticamente prima delle funeree e finali “La ballata del carcere di Reading” e “De Profundis” – prima di tutto ciò Oscar Wilde scrisse “Il fantasma di Canterville”, che forse a noi continentali non dirà nulla ma che sulle sponde albioniche, e a quelle yankee, risuona ancora oggi come uno dei racconti di fantasmi più amati, rappresentati e coccolati.

Per info biglietteria è possibile contattare il numero 366 613 5784, attivo dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 19:00. Costo del biglietto della programmazione Cinema: 6€ intero, 5€ ridotto, dal prezzo del biglietto sono esclusi i diritti di prevendita. I biglietti per programmazione del Cinema sono acquistabili direttamente al Cine Teatro Imperia dalle ore 17.00 dei giorni di proiezione (martedì, mercoledì e giovedì) dei lungometraggi.

È anche possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Luogo: Cine Teatro Imperia di Monreale