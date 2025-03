Al Circolo Articolo Città di Palermo grande successo per il concerto “Sicily Clarinet Sound”

Comunicati Stampa

Grande successo ieri sera al Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, grazie all’appuntamento voluto fortemente dalla direzione artistica, Elvira Maiorca Italiano, con la magia del clarinetto con il Sicily Clarinet Sound. Continua così il ciclo delle attività all’interno del Circolo che porta la firma della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

La professoressa Elvira Maiorca Italiano ha accolto i musicisti dedicando loro parole di grande stima e affetto per l’importanza della musica quale volano di arte e cultura. Oggi in modo particolare realizzare attività artistiche è sinonimo di grande impegno sociale per tutta la collettività. Sicuramente tutto ciò è fondamentale per un grande amore che la Prof.ssa Maiorca Italiano ha verso la musica e tutti coloro che si adoperano per la divulgazione della stessa.

Un quartetto di musicisti straordinari, professionisti con esperienze in orchestre prestigiose e tournée internazionali, pronti a regalarci un viaggio musicale tra classica, jazz e tango!

Giovanni Giuliano – Clarinetto I

Vincenzo Davì – Clarinetto II e Clarinetto piccolo

Salvatore Spera – Clarinetto III

Antonino Anzelmo – Clarinetto basso

In programma capolavori di Gershwin, Piazzolla, Bernstein, Bartók e altri grandi autori!

1) George Gershwin – Three Preludes

2) Astor Piazzolla – Recuerdo New York, Villeguita, Se armo, Psicosis (from the

Nine Tangos for clarinet quartet)

3) Richard Rodgers – The Surrey With The Fringe On Top (from “Oklahoma!”

Soundtrack)

4) Dave Grusin – Memphis Stomp (from “The Firm” Soundtrack)

5) Irving Berlin – Blue Skies

6) Leonard Bernstein – Overture to Candide

7) Leonard Bernstein – America (from West Side Story)

8) George Gershwin – Summertime

9) Béla Bartók – Roumanian Folk Dances

10) Zequinha de Abreu – Tico Tico

Luogo: Circolo Artistico di Palermo