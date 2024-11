Al Monk di Catania “Arias”: voci e note da Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Brasile con Francesca Corrias, Daniela Spalletta, Cristina Renzetti e Roberto Taufic

Musica

In piazza Scammacca 1 a Catania, sia venerdì 8 novembre alle 21.30 sia sabato 9 novembre per due concerti, alle 19 e alle 21.30

L’Italia delle regioni e il Brasile si incontrano “Arias” – melodie indispensabili, come l’aria, che si intrecciano al sardo, al siciliano, all’abruzzese e al brasiliano – suggestivo progetto che vede insieme il chitarrista acustico Roberto Taufic con tre cantanti d’eccezione, la sarda Francesca Corrias, la siciliana Daniela Spalletta e l’abruzzese Cristina Renzetti. I 4 saranno protagonisti del palcoscenico del Monk Jazz Club, il jazz club di Palazzo Scammacca del Murgo in piazza Scammacca 1 a Catania, sia venerdì 8 novembre alle 21.30 sia sabato 9 novembre per due concerti, alle 19 e alle 21.30. Dino Rubino, direttore artistico del Monk: «Roberto conosce Catania ormai abbastanza bene perché lo scorso anno ha insegnato al Conservatorio. Verrà accompagnato da tre fantastiche cantanti per un concerto di grandi suggestioni».

“Arias” canti, cantos, cantileni e corde, si nutre di musiche colte e popolari, mescola i ritmi e le voci di luoghi lontani, mostrandone i tratti distintivi e quelli comuni, universali. “Arias” viaggia attraverso i continenti, li esplora e li racconta con tre voci e una chitarra. È un insieme di respiri e di melodie che s’intrecciano in “Arias”: Corrias, Spalletta, Renzetti e Taufic fanno volare con un soffio d’aria e di musica in Sardegna, in Sicilia, nell’Abruzzo, le regioni da cui provengono le tre cantanti, ed il Brasile, terra eletta per l’honduregno Taufic. “Arias” è un progetto musicale prodotto da S’ard Festival che vede le tre cantanti suonare flauti e percussioni accompagnate dalla chitarra acustica di Taufic.

I protagonisti del progetto “Arias”: in alto Cristiana Renzetti e Roberto Taufic, in basso Daniela Spalletta e Francesca Corrias

Nato in Honduras da madre palestinese Roberto Taufic si trasferisce in Brasile con la famiglia a cinque anni. Inizia a suonare da professionista a 15 anni per perfezionarsi negli anni ’90 in Italia, Paese che lo ha poi adottato. In poco tempo diventa un chitarrista di fama internazionale, le sue specialità sono la musica brasiliana ed il jazz. Nel 2003 pubblica “Real picture”, il suo primo lavoro discografico. Lungo gli anni della sua carriera ha collaborato live o in studio con artisti di vari generi musicali tra i quali Barbara Casini, Ivan Lins, Guinga, Edoardo Taufic, Maria Pia de Vito, Chico Buarque de Holanda, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso, Fulvio Sigurtà, Bob Mover, Alfredo Paixão, Peo Alfonsi, Jaques Morelenbaum e tanti altri ancora.

Cantante, musicista e compositrice la cagliaritana Francesca Corrias ha inciso il disco “Still Chime“, a nome dell’arpista Marcella Carboni con Yuri Goloubez e Francesco D’Auria edito da Blue Serge. Ha fatto tappa in festival e rassegne internazionali come Open Jazz Festival, Ostrava (Repubblica Ceca), National Jazz Scene (Oslo), Jazz Gallery-Foyles (Londra), Torino Jazz Festival e molti altri ancora. Ha all’attivo cinque dischi da leader e negli ultimi anni ha messo in luce le sue qualità con Roundella e Sunflower i suoi progetti. Gavino Murgia, David Linx, Paolo Fresu, Perico Sambeat e Maria Pia De Vito sono gli artisti con cui ha collaborato.

“Una voce di seta, dalle notevoli agilità ed estensione” viene definita la siciliana Daniela Spalletta dalla rivista americana DownBeat. Il suo stile fonde influenze del jazz, della musica classica ed ethno-world music e la rende a tutti gli effetti una delle principali cantanti italiane ed europee. Nel 2023 inizia la collaborazione con il trio del pianista Grammy Award Ruslan Sirota ed altri musicisti del panorama internazionale tra i quali il siciliano Giovanni Mazzarino. Vincitrice del Premio Claudio Abbado, del Premio Nazionale delle Arti, del Tony Scott Jazz Award è ospite in festival e venue internazionali.

Cantante, autrice e didatta è Cristina Renzetti, ternana di nascita e bolognese d’adozione, alle prese con la ricerca nel mondo della canzone, nella musica d’autore brasiliana e nel jazz con collaborazioni nazionali ed internazionali. “Dieci lune” è il suo secondo album da solista del 2017 in italiano con arrangiamenti liberi ed estemporanei di Enzo Pietropaoli, Federico Casagrande, Alessandro Paternesi e Francesco Ponticelli. Si è esibita in club e festival in Europa ed in Brasile tra cui Umbria Jazz, I Suoni delle Dolomiti, Ravenna Jazz, Malta Fringe Jazz Festival, Musifest di Niteroi e Sesc Santana (Brasile).

Biglietto: € 27, prevendita on line su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/roberto-taufic-4et Info e prenotazioni alla mail prenotazioni@monkjazzclub.it, telefono 340.1223606. Sul web www.monkjazzclub.it.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 08/11/2024

Data Fine: 09/11/2024

Ora: 21:30

Artista: Roberto Taufic Daniela Spalletta Cristina Renzetti Francsca Corrias