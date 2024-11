Al Monk di Catania l’amicizia nel nome del jazz del Just Friends Quartet

Comunicati Stampa

“Tutti sanno che la vita non è vita senza amicizia, se, almeno in parte, si vuole vivere da uomini liberi”, scrisse Cicerone nel suo dialogo filosofico “De Amicitia”. E questa massima di vita appartiene a quattro amici siciliani della musica – il sassofonista catanese Giuseppe Asero, il trombettista niscemese Alessandro Lo Chiano, il batterista ennese Paolo Vicari e l’organista piazzese Angelo Cultreri che riuniti sotto il nome comune di Just Friends Quartet condividono la stessa passione per il jazz. Troveremo i quattro musicisti sul palco del Monk Jazz Club – il jazz club ideato e gestito dall’associazione Algos che ha la sua sede a Palazzo Scammacca del Murgo in piazza Scammacca 1 a Catania – sia venerdì 22 novembre alle 21.30 sia sabato 23 novembre per due concerti, alle 19 e alle 21.30. Dino Rubino, direttore artistico del Monk: «Una buona opportunità per ascoltare un quartetto di ottimi musicisti siciliani». «Il gruppo esiste da un paio d’anni – racconta il sassofonista catanese Giuseppe Asero, che del Monk è stato anche socio fondatore -. Eseguiremo un repertorio legato al jazz della tradizione, tra brani miei e di altri musicisti, suonati ovviamente con un piglio contemporaneo. Suoneremo alcuni brani di noti sassofonisti americani come Bob Mintzer e Phil Woods. Di Woods ho amato l’album “Integrity” del 1984, album che ha segnato la mia vita. Sarà un concerto di grande respiro, molto divertente».

Il Just Friends 4et: da sinistra Alessandro Lo Chiano, Angelo Cultreri, Giuseppe Asero e Paolo Vicari

Giuseppe Asero, sassofonista e pianista, a 23 anni si dedica allo studio del sax contralto, in quanto da sempre innamorato della sua voce e del suo pathos: nel 2010 partecipa al “Vittoria Jazz Award” di Francesco Cafiso da sassofonista classificandosi al terzo posto. Dal 2011 è docente assistente di Cafiso per i corsi dell’alto perfezionamento per la musica jazz di Piazza Jazz. Dal 2012 è membro del quintetto di Enrico Rava “Sicilian Project” e del “Sicilian connection” di Dado Moroni.

Il trombettista niscemese Alessandro Lo Chiano, inizia la sua carriera professionale esibendosi con varie formazioni musicali di tipo cameristico. Nel 2006 si iscrive alla “Accademia musicale Enzo Randisi” diretta da Giovanni Mazzarino con cui studia armonia e tecnica dell’improvvisazione jazz. Ha partecipato a diversi seminari di musica jazz con musicisti del calibro di Paolo Fresu, Enrico Rava, Salvatore Bonafede, Rosario Giuliani, Bob Mintzer, e altri. Dal vivo si alterna tra jazz e classica ed è docente di tromba e tecnica dell’improvvisazione all’istituto musicale Grimaldi di Gela.

Originario di Piazza Armerina, Angelo Cultreri dal 2002 si dedica all’organo Hammond suonando, tra gli altri, con Adam Nussbaum, Francesco Cafiso, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Gigi Cifarelli.

Il batterista ennese Paolo Vicari nell’ottobre 2015 entra a far parte dell’Orchestra Jazz Siciliana. Nel novembre 2016 è nominato docente di batteria jazz all’Istituto superiore di studi musicali “Toscanini” di Ribera. Nel 2018 diventa docente di batteria jazz alla scuola popolare di musica The Brass Group di Palermo. Nella categoria musica jazz ha vinto i premi “Pippo Ardini”, “Benedetto Albanese”, “Salvatore Gioia”, “G. Raciti”, “Marco Tamburini”. Ha partecipato a numerosi festival internazionali e nazionali, e vanta collaborazioni musicali, in Italia e all’estero, con importanti musicisti del panorama jazzistico.

Biglietto: € 16,50, prevendita on line su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/giuseppe-asero-4et Info e prenotazioni alla mail prenotazioni@monkjazzclub.it, telefono 340.1223606. Sul web www.monkjazzclub.it. Monk Jazz Club: Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Scammacca 1, Catania.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 22/11/2024

Data Fine: 23/11/2024

Ora: 21:30

Artista: Just Friends 4et Alessandro Lo Chiano Angelo Cultreri Giuseppe Asero Paolo Vicari