Al Nauto di Palermo torna il Retrò Fest con il “neorockabilly” di Blasco The Razor

Musica

Il festival si prepara a sorprendere ancora una volta il suo pubblico con performance musicali di altissimo livello

Tutto pronto al Nauto di Palermo per il tradizionale appuntamento con la buona musica e con il fascino vintage: domenica 1 settembre, a partire dalle ore 19, il locale affacciato sul mare di Palermo sarà ancora una volta la cornice dell’attesissimo RETRO’ FEST, giunto quest’anno alla sua quinta edizione.Dopo il successo degli anni passati, che hanno visto salire sul palco artisti del calibro di Marcel Bontempi & Ira Lee, Don Cavalli, Rockin’ Bonnie Western Bound Combo, The New Tones, Arsen Roulette, Debby Lou & The Nite Cats, Vince Mannino e Barefoot Amhell, il festival si prepara a sorprendere ancora una volta il suo pubblico con performance musicali di altissimo livello.

Il programma prevede una ricca scaletta di esibizioni live. Tra gli artisti che saliranno sul palco del Nauto, menzione speciale per il travolgente Blasco The Razor. Considerato uno dei padri del “Neo Rockabilly” in Italia e riconosciuto dalla critica come uno dei migliori contrabbassisti slap in Europa, Blasco è un artista dal talento straordinario. La sua carriera, iniziata nel 1984 con i Boppin’ Kids, è un viaggio musicale che abbraccia trent’anni di attività. Per citare solo alcune delle sue esperienze, Blasco vanta una collaborazione con Franco Battiato nell’album ‘L’ombrello e la macchina da cucire’, una con il chitarrista Marco Di Maggio, primo europeo a essere inserito nella Rockabilly Hall of Fame negli USA. Con Di Maggio, Blasco si è esibito anche in Inghilterra, suonando, tra gli altri, con Linda Lee Lewis, sorella di Jerry Lee Lewis. Nel 2017 ha fondato la band Offbeat, tuttora attiva. Dal 2023, Blasco si esibisce alla voce e alla chitarra ritmica con il trio Blasco The Razor & His Bottle Rockets, oltre a continuare la sua carriera solista. Al Nauto Blasco trasporterà il pubblico in un emozionante viaggio nel tempo, tra le sonorità del rockabilly, doo-wop, jazz anni ’50 e surf, offrendo una sintesi perfetta della sua straordinaria esperienza artistica.Prevista quindi la coinvolgente performance di Jakie And His Loaders, la band che dagli anni ‘90 suona rockabilly in giro per l’Europa, formata da Roberto Gorgone alla chitarra elettrica, da Fabrizio Puleo alla voce e alla chitarra acustica, da Francesco Albanese al contrabbasso e da Claudio Mangiapane alla batteria. Spazio quindi al Dj Set del Voodoo Club, con alla consolle Rodan Di Maria e Claudio Bonanno.Oltre alla musica, l’atmosfera vintage del festival sarà arricchita dagli allestimenti di Caningam e dal suggestivo Street Vintage Market, dove gli appassionati potranno trovare pezzi unici e rari dal sapore retrò.

Sabato 14 settembre, sempre al Nauto, sarà invece il Reggae a essere protagonista, con un evento che promette di coinvolgere e far vibrare il pubblico in spiaggia sotto le stelle. La serata vedrà alternarsi in consolle alcune figure di spicco della scena reggae nazionale: Mistical Sound e Lorrè, seguiti dall’attesissimo live del salentino Flavio Ghetto Eden.Mistical Sound, da anni promotore della cultura del sound system e della musica in vinile reggae & dub, è una figura di riferimento per gli appassionati del genere, sia in Sicilia che in Europa. Con la sua esperienza nell’organizzazione di eventi che hanno ospitato artisti di fama internazionale, Mistical Sound è sinonimo di autenticità e passione per la musica reggae.A continuare ad animare la serata sarà il dj set di Lorrè, tra i maggiori esponenti della musica reggae “Made in Sicily”. Fondatore e frontman degli Shakalab e promotore del Reggae Experience, la rassegna più longeva e seguita dedicata alla musica reggae sulla costa occidentale dell’Isola, l’artista vanta un’esperienza decennale. Lorrè ha collaborato con i principali musicisti della black music italiana e internazionale, esibendosi nei club e festival più prestigiosi in Italia e in Europa.A infiammare la dancehall della serata ci sarà anche Flavio Ghetto Eden, tra i maggiori rappresentanti dell’identità musicale salentina che con il suo stile raggamuffin si fa portavoce di temi di riscatto e denuncia sociale, come la lotta contro il razzismo e la cura del territorio. Si tratta di una figura chiave delle dancehall salentine e, insieme a Mistical Sound e Lorrè, è impegnato nella diffusione della cultura reggae, come dimostrano i tre dischi prodotti dagli ambasciatori del reggae italiano, i Sud Sound System.Lorrè e Flavio stanno attualmente lavorando insieme alla registrazione di un brano in combo, accompagnato da un videoclip realizzato da Antonio Macaluso di VediPalermo. Le riprese saranno effettuate nel quartiere Sperone, con il supporto del progetto SPERONE167, che contribuisce a dare visibilità e voce a questa parte della città.Il RETRO’ FEST e la serata Reggae del 14 settembre sono ideati Tiziano Di Cara in collaborazione con Afea Art & Rooms. Partner degli eventi sono MCars Rental, Bar Albatros, Service Hotel e Verne Viaggi. L’ingresso ad entrambi gli eventi è libero.