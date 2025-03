Al No Mafia Memorial si fa il punto sulle droghe. Se ne parla attraverso il libro “Mafia&Droga” (Mediter Italia)

Comunicati Stampa

Fare il punto sullo stato delle cose rispetto al tema delle dipendenze attraverso chi opera sul territorio, a fianco degli operatori, delle famiglie, all’interno delle istituzioni, della politica. Lo si farà alle 17 di lunedì 17 marzo al NO MAFIA MEMORIAL, in via Vittorio Emanuele 353, prendendo spunto dal libro “Mafia&Dtoga. Lo stato delle cose. Rapporto 2024”, edito da Mediter Italia, a cura di Umberto Santino, Giovanni La Fiura, Giovanni Burgio e Nino Rocca.

Interveranno: Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale Antimafia; Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo; Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio la Torre. Saranno presenti gli autori. Modera la giornalista Gilda Sciortino.

Ingresso libero sino a esaurimento dei posti.

Luogo: No Mafia Memorial, Via Vittorio Emanuele, 353, PALERMO, PALERMO, SICILIA