Al “Nuovo Teatro Val d’Agrò” la storia di Rosa Balistreri: sulla scena Giovanna Criscuolo, regista e interprete

Atto unico

Santa Teresa di Riva (Messina), 08 aprile 2025 – La musica che salva, il canto che testimonia. “Notte intera senza sonno”, atto unico scritto da Marco Alessi e Salvo Rinaudo, è tratto dalla biografia di Rosa Balistreri, voce coraggiosa e indipendente di un’artista capace di ribellarsi al suo destino. A portare Rosa sulla scena – domenica 13 aprile, al Nuovo Teatro Val d’Agrò diretto da Cettina Sciacca, ore 18.30 – sarà Giovanna Criscuolo, regista e interprete sia del monologo che delle canzoni eseguite dal vivo: un racconto drammatico, intenso e a tratti ironico che vuol essere un omaggio alla Balistreri. Arrangiamenti e musica dal vivo di Ambra Scamarda.

La pièce teatrale ripercorre la vita privata dell’artista sin da quando appena bambina era costretta a vivere in miseria con la sua famiglia e a essere spettatrice di violenze subite dalla madre da parte di un padre aggressivo e anaffettivo. A Rosa, spetta la stessa sorte. Nonostante la sua giovane età, sposa, infatti, un uomo uguale al padre che lui stesso ha scelto per lei e dal quale fugge insieme alla figlia nata dalla loro unione per trovare un po’ di serenità. Ma la sua fuga la porterà ad affrontare realtà sempre più difficili che in diversi momenti la faranno vacillare fino al punto di volersi togliere la vita. La musica salverà Rosa dal baratro. La sua voce forte, tagliente, prepotente testimonia il dolore che ha accompagnato la sua vita. “Anche se io scappavo dal male, quello mi trovava sempre”, raccontava Rosa. Biglietto unico 15euro. Prenotazioni e abbonamenti cell. 339 2727905, email cettinasciacca@alice.it

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, via E. Orlando, 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA