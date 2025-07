Al Sicilia Jazz Festival Bepi Garsia e l’Orchestra Jazz Olandese grande successo al Santa Cecilia con replica allo Steri

Comunicati Stampa

Grande successo con continui applausi per il concerto che si è svolto al Real Teatro Santa Cecilia con Bepi Garsia e l’Orchestra Jazz Olandese inserito nel programma del Sicilia Jazz Festival 2025. Reduce dal Festival internazionale in Olanda all’Amersfoort Jazz Festival Musician Paradise, il progetto artistico è sbarcato a Palermo nello storico teatro dove ha riscosso particolare apprezzamento dal numeroso pubblico presente per l’occasione. Bepi si è esibito magistralmente con un tocco più che coinvolgente divenendo un tutt’uno con i musicisti dell’orchestra creando un’atmosfera magica sulle note di “Rapsodia in Blu” di George Gershwin, una composizione musicale per pianoforte e orchestra, nota per la sua fusione di elementi jazz e classici. Fu originariamente intitolata “American Rhapsody” e descritta da Gershwin come una “fantasia policroma, un caleidoscopio musicale dell’America, con il nostro miscuglio di razze, il nostro incomparabile brio nazionale, il nostro blues, la nostra follia metropolitana”. La composizione è stata pubblicata in diverse versioni, inclusa quella per due pianoforti e quella per orchestra con arrangiamenti di Ferde Grofé.

Grazie ai continui applausi e a grande richiesta, la performance verrà replicata a Palazzo Chiaromonte Steri alle ore 21.30 di sabato 5 luglio con l’attesissimo concerto Licks and Brains feat Bepi Garsia con l’orchestra olandese sul palco ospiti anche al sax tenore Alexander Beets, fondatore del World Jazz Network e al basso Fabio Lannino, che cura i rapporti internazionali.