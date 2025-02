Al Teatro Stabile di Catania in scena “Don Giovanni” di Arturo Cirillo fino a domenica 9 febbraio

Comunicati Stampa

Il Teatro Stabile di Catania, da martedì 4 a domenica 9 febbraio, ospiterà sul palco della Sala Verga “Don Giovanni” da Molière, Da Ponte e Mozart, che vede l’adattamento e la regia di Arturo Cirillo (produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro / ERT Teatro Nazionale).

Insieme ad Arturo Cirillo, che vestirà i panni di Don Giovanni, ci saranno sul palco Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini.

Con questo spettacolo, che debutterà martedì 4 febbraio alle 20.45, viene messo in scena uno dei miti più complessi e intramontabili della cultura occidentale, dove l’opera di Mozart su poetico libretto di Da Ponte incontra l’assurdo e il paradosso del teatro di Molière: Don Giovanni, il libertino, il blasfemo, il seduttore, il maledetto. Una storia e un personaggio che affondano le proprie origini nella cultura spagnola, francese e italiana del Settecento e che abbraccia prosa e opera.

Presentando il suo allestimento del “Don Giovanni”, il regista e attore Arturo Cirillo dichiara: “Questa irrefrenabile corsa verso la morte – l’opera si apre con l’assassinio del Commendatore e si conclude con lo sprofondare di Don Giovanni nei fuochi infernali – questa danza disperata, ma vitalissima, sempre sull’orlo del precipizio, questa sfida al destino (o come direbbe Amleto: “al presentimento”), mi appare in tutta la sua bellezza e forza. Chi conosce il mio teatro lo sa: tra i miei autori prediletti vi è decisamente Molière, ma per affrontare Don Giovanni mi è parso naturale lavorare su una drammaturgia che riguardasse non solo il testo di Molière, appunto, ma anche il meraviglioso libretto di Lorenzo Da Ponte, una delle opere più alte, dal punto di vista linguistico, della letteratura italiana”.

Calendario rappresentazioni

martedì 4 febbraio 2025 ore 20:45

mercoledì 5 febbraio 2025 ore 17:30

giovedì 6 febbraio 2025 ore 20:45

venerdì 7 febbraio 2025 ore 17:30

sabato 8 febbraio 2025 ore 20:45

domenica 9 febbraio 2025 ore 17:30

Don Giovanni

da Molière, Da Ponte, Mozart

adattamento e regia Arturo Cirillo

personaggi e interpreti

Don Giovanni Arturo Cirillo

Sganarello Giacomo Vigentini

Donna Elvira Giulia Trippetta

Donna Anna Irene Ciani

Don Ottavio Francesco Petruzzelli

Don Luigi Rosario Giglio

Masetto Francesco Petruzzelli

Zerlina Irene Ciani

Un povero Francesco Petruzzelli

Commendatore Rosario Giglio

Signor Quaresima Rosario Giglio

Ragotino (lacchè di Don Giovanni) Francesco Petruzzelli

scene Dario Gessati

costumi Gianluca Falaschi

luci Paolo Manti

musiche Mario Autore

assistente alla regia Mario Scandale

regista assistente Roberto Capasso

assistente scenografo Stefano Pes

costumista collaboratrice Anna Missaglia

musiche registrate Orchestra Topica: Davide d’Aló clarinetto, Roberto Dogustan chitarra sette corde, Gibbone pandeiro, Francesca Diletta Iavarone flauto traverso, Davide Maria Viola violoncello, Joe Zerbib trombone

produzione MARCHE TEATRO, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

durata 1h 35′

Prezzi biglietti Sala Verga

prime, sabato sera, domenica, festivi:

intero 25 euro

ridotto 20 euro

repliche:

intero 20 euro

ridotto 18 euro

under 30 e universitari:

12 euro

Botteghino Teatro Verga

Orari:

lunedì dalle 15.00 alle 19.00 dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00 domenica e festivi chiuso.

tel. +39 095 7310856

abbonati@teatrostabilecatania.it

http://www.teatrostabilecatania.it/

Luogo: Sala Verga, Sala Verga, Via Giuseppe Fava 35, CATANIA, CATANIA, SICILIA