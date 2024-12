Al Teatro Stabile di Catania spazio al talento dei giovani drammaturghi

Il calendario

Fino al 29 dicembre i testi che partecipano al concorso under 35 in scena alla Sala Futura

Gli eventi, sotto forma di mise en voix, hanno preso il via dal 2 dicembre. Il testo vincitore del Bando sarà inserito nella stagione 2025/26 del Teatro Stabile. Al Teatro Stabile di Catania è in corso la seconda edizione Bando drammaturgia under 35, un concorso rivolto a giovani autori.

Quest’anno sono pervenuti al TSC 42 testi, più del doppio rispetto allo scorso anno e saranno valutati da una giuria composta dal Direttore dello Stabile, Graziano Piazza, da Carmelita Celi, Giuseppe Lazzaro Danzuso, Valentina Arriva e Simonetta Scattina, insieme a una selezione di pubblico.

Il testo che si aggiudicherà il Bando, sarà poi messo in scena, in forma di mise en espace, alla Sala Futura nella prossima stagione.“Un progetto importante, a cui tengo molto, che si pone in perfetta sintonia con gli obiettivi dello Stabile di Catania che punta alla valorizzazione di nuovi talenti nell’ambito della drammaturgia contemporanea. Un vero e proprio viaggio nella creatività ed una grande opportunità per questi giovani che possono avere l’occasione, la prossima stagione, di vedere sul palcoscenico dello Stabile il proprio lavoro”, commenta Graziano Piazza, Direttore del Teatro Stabile di Catania.

La prima edizione del concorso è stata vinta dal testo “Clinica, ovvero i primi 9 venerdì del mese” di Valeria La Bua, che ha debuttato alla Sala Futura lo scorso mese di ottobre.

Intanto, i 42 testi selezionati, dal 2 dicembre al 29 dicembre, sono messi in scena nella forma mise en voix alla Sala Futura, con la supervisione di Graziano Piazza ed il coordinamento di Marta Cirello e Valerio Santi.

Le letture sceniche sono affidate agli attori Marina La Placa, Michele Carvello, Marta Cirello e Valerio Santi.

Appuntamenti alle 17.30 e alle 18.30, con ingresso a 2 euro per ogni testo.

Questo il calendario completo fino al 29 dicembre:

Mercoledì 11 dicembre: Miraggi di Manfredi Messana ed Edipo di Alessandro Casiglia

Giovedì 12 dicembre: Lettere dall’aldilà di Yuri Casagrande e Keep your distance di Luigi Pusceddu

Venerdì 13 dicembre: Vernice fresca di Giovanni Sicurello e Limbo di Danilo Napoli

Sabato 14 dicembre: Aletheia di Salvatore Ventura e Il vangelo secondo bambi di Federica Cottini

Domenica 15 dicembre: U mircanti di Corrado Drago e Intensamente di Denise Diaz

Lunedì 16 dicembre: Le voci di Virginia Woolf di Francesco Malvaldi e Argo di Silvia Gurrieri

Martedì 17 dicembre: Una morte bella veramente di Benito Martino e Inge, una storia di una atleta di Annachiara Pierleoni

Mercoledì 18 dicembre: Cambio stagione di Pier Lorenzo Pisano e Antisettica di Gianluca Bonzani

Giovedì 19 dicembre: Un ululato in mezzo al mare di Simone Corso e In arte Liliana di Isabella Benigno e Gabriele Fortuna

Venerdì 20 dicembre: S. nel paese dei colli bianchi di Salomè Baldion e Declino e caduta dell’impero d’occidente di Michele Segreto

Sabato 21 dicembre: Il Macello di Federico Mattioli

Domenica 22 dicembre: La nostra fine del mondo di Marco Selvatico e L’amico di Marco Trotta e Elia Galeotti

Lunedì 23 dicembre: Trittico delle bestie di Niccolò Matcovich e Lo Sciame di Aurora Di Gioia

Venerdì 27 dicembre: Sangue timido di Giulia Cermelli e Kore, core mio di Rita Di Leo

Sabato 28 dicembre: Matrone di Sara Esposito e Sogno di un’antica speranza di Gianmarco Arcadipane

Domenica 29 dicembre: Ambra di Elvira Buonocore e Residui di Ortensia Sayre Macioci