Al via “Festival Artieri”: Marzamemi tra eccellenze dell’artigianato, musica e mostre d’arte

Manca davvero poco al Festival Artieri, il Mercato creativo più grande del sud Italia giunto alla quinta edizione, che dal 27 luglio al 19 agosto 2024 farà tappa presso l’antica Tonnara di Marzamemi.Il Festival delle Arti e dei Mestieri ritorna, per l’estate, con una nuova edizione ricca di novità e iniziative, confermando la sua fama e il suo prestigio a livello nazionale: la presenza di artisti e artigiani provenienti da ogni angolo d’Italia testimonia il crescente seguito e sostegno che il Festival Artieri sta ottenendo negli anni, diventando un appuntamento imperdibile per l’artigianato italiano.La selezione dell’artigianato varia dalla ceramica al riciclo creativo, dal design al vintage, dalla ceramica al legno, dai tessuti ai dipinti, offrendo un panorama completo del Made in Italy: in un periodo in cui l’artigianalità rischia di perdere la sua importanza, il Festival delle Arti e dei Mestieri pone al centro della scena le arti e i mestieri tradizionali, enfatizzando l’importanza di preservare e valorizzare queste competenze.Oltre alla consueta esposizione di artigianato, il Festival propone “Illustrartieri”, un’iniziativa che invita gli illustratori a creare opere ispirate al tema del Festival e alle caratteristiche della città ospitante, Marzamemi. Gli artisti selezionati per questa edizione saranno Citylivescatch, Cirnauti, Dria, e Sterfe. Oltre alle grafiche di Illustrartieri, presso la Tonnara sarà possibile ammirare una piccola esposizione delle loro opere più caratteristiche.Anche quest’anno non mancheranno i workshop e i laboratori, una straordinaria opportunità per apprendere tecniche tradizionali e innovative, direttamente dagli artigiani che, all’interno del Cortiletto arabo della Tonnara, realizzeranno le proprie opere sotto lo sguardo attendo di curiosi e turisti. Tra i laboratori in programma ci sarà il laboratorio di tornio, a cura di Mattia Cerruto; il laboratorio di scultura in sapone, a cura di Saponificio Zimmiti; il laboratorio di carta, a cura di Kami Origami; illaboratorio di xilografia e stampa dal vivo, a cura del prof. Giuseppe Calderone dell’Accademia delle Belle Arti di CataniaArte, ma anche musica, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.“Anche quest’estate- affermano le direttrici artistiche, Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo– ritorniamo a Marzamemi, un posto che ormai consideriamo casa, insieme a tutti gli artigiani che verranno da ogni angolo d’Italia. Abbiamo ricevuto numerose richieste e siamo davvero entusiaste del seguito che il nostro evento ha in tutta Italia. Artieri, anno dopo anno, sta diventando un evento di richiamo e non possiamo che gioire di ciò. Il nostro Festival – concludono Cacciola e Barbagallo – è soprattutto un punto di incontro tra gli antichi mestieri di una volta e le nuove generazioni. Tramandiamo i saperi dell’arte e dell’artigianato, ciò per cui il nostro paese è rinomato in tutto il mondo!”E’ possibile consultare il programma dettagliato sul sito www.artierimercatocreativo.org.Per informazioni: artieri.mercatocreativo@gmail.com

