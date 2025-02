Al via il nuovo tour di Mario Venuti con un doppio live da Zō Centro culture contemporanee della sua Catania

MUSICA

Il nuovo progetto live si chiama "Tra la carne e il cielo" e prende il nome dall'undicesimo album di inediti

“Tra la carne e il cielo tour” è il un nuovo progetto live del cantautore catanese Mario Venuti. Dopo uno strepitoso tour nei club e teatri di tutta Italia, in cui ha celebrato il doppio traguardo dei suoi 60 anni e i 40 anni di carriera, Venuti riparte con un nuovo progetto che prende il nome dall’undicesimo album di inediti uscito lo scorso anno e prodotto da Microclima. Sul palco una nuova formazione: Mario Venuti chitarra e voce, Peppe Milia e Giuseppe Nasello alle chitarre, Eusebio Gentulio al basso, Franco Barresi alla batteria e Gabriel Prado alle percussioni.

Il tour prende il via proprio dalla città di Venuti con due concerti, il primo alle ore 19.30 ed il secondo alle 21.30, in calendario venerdì 28 febbraio da Zō Centro culture contemporanee di Catania.Venuti: «Quando mi chiedono se penso prima le parole o la musica io rispondo che penso prima il suono. Poi il resto viene da sé. Lo stesso vale per un concerto. La scaletta nasce in conseguenza al sound che ho in mente. Per questo nuovo spettacolo mi risuonano nelle orecchie le percussioni che sanno di Africa e Brasile assieme alle chitarre elettriche che sanno di Beatles, di Talking Heads. Le canzoni, anche quelle mie più popolari, dovranno adattarsi a questo sound e allora sarà un bel viaggio, una scoperta di quella materia sempre viva che sono le canzoni».

Mario Venuti

Composto da 12 brani, dal punto di vista del suono “Tra la carne e il cielo” si presenta come un’evoluzione elettrificata del precedente “Tropitalia”. La gamma di sonorità internazionalista, molto ricca e sofisticata, spazia dal pop al jazz e al blues e a molti altri generi con un occhio sempre attento al Brasile, uno dei luoghi del cuore dell’artista, e più in generale alle contaminazioni con i ritmi e i suoni di tutto il mondo, con un utilizzo di una vasta gamma di strumenti, dalla chitarra classica e elettrica al synth, dalla programmazione elettronica al basso e al tambourine, dal pianoforte al basso elettrico, dal contrabbasso alle percussioni, dal sax tenore a trombone e tromba e a agli archi declinati i violini, viole e violoncelli. Le tematiche trattate nell’album spaziano e diverse sono molto forti, a ulteriore conferma di come Venuti sia un artista sempre capace di superare le convenzioni – musicali e non – e il politically correct spesso dilagante.

Con questo concerto, il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire i grandi successi che hanno definito la carriera dell’artista, e di apprezzare i brani tratti dal suo ultimo album. Lo spettacolo promette di essere un’esperienza coinvolgente e divertente, in cui gli spettatori potranno fare un viaggio emozionante attraverso passato e presente.

Biglietti per Zō Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania: concerto ore 19.30, € 23, prevendita on line su https://dice.fm/event/92oev7-mario-venuti-tra-la-carne-e-il-cielo-live-28th-feb-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets; concerto ore 21.30, € 25, prevendita on line su https://dice.fm/event/av2q52-mario-venuti-tra-la-carne-e-il-cielo-live-28th-feb-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Info tel. 0958168912, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA