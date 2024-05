Al via la rassegna “Tracce di Suoni” della Stagione Concertistica 2024 del Conservatorio Alessandro Scarlatti

Comunicati Stampa

Al via la rassegna “Tracce di Suoni”, inserita nella programmazione della Stagione Concertistica 2024 del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e curata dai Maestri Fulvia Ricevuto e Fabio Correnti.

“Tracce di Suoni” 2024, giunto alla terza edizione, propone, nella duplice formula maggio/ottobre, sguardi differenti e molteplici collaborazioni. Un invito a pensare, creare e percorrere nelle più diversificate direzioni, ponti emozionali, disegnando piccoli segmenti nell’immaginare e proporre visioni sognate e curate con passione, tenacia e dedizione. Collage di pensieri, tracce appunto, segni indelebili per costruire e conservare memoria. La Rassegna inizia il 13 maggio alle ore 20.30 presso la Sala Ferrara del Conservatorio di Palermo ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.

PROGRAMMA

13 MAGGIO SALA FERRARA ORE 20.30

LIGHTS

ALESSIO TORO viola

Krzysztof Penderecki, Cadenza per Viola Sola

SIMONA MINEO mezzosoprano

GEORGIA PRIVITERA violino I

DONATO CUCINIELLO violino II

ALESSIO TORO viola

ENRICO CORLI violoncello

Tigran Mansurian, Four Hayrens (Ruben Asatryan, 2019)

ELOS SAX QUARTET

György Ligeti, Sechs Bagatellen

Enzo Masetti, Divertimento

Francesco Salvatore Altamore sax soprano

Beatrice Ruggero sax contralto

Ignazio Moscato sax tenore

Simone Milioto sax baritono

ENSEMBLE MUSICA CONTEMPORANEA

FABIO CORRENTI direttore

MARIA ELISABETTA TRUPIANO soprano

György Ligeti, The Mysteries of the Macabre

Francesco Sclafani flauto/ottavino

Stefano Lucentini oboe

Marco Salvaggio clarinetto/basso

Salvatore Palmeri fagotto

Tommaso Santangelo corno

Giovanni Sunzeri tromba

William Ferlita trombone basso

Andrea Muratore, Fulvia Ricevuto percussioni

Marco Zàppia piano/celesta

Emanuele Buzi mandolino

Georgia Privitera, Donato Cuciniello violini

Alessio Toro viola

Enrico Corli violoncello

Luca Ghidini contrabbasso

Angelo Amico tecnico audio-video

La Rassegna continuerà con un ricco programma di concerti:

14 MAGGIO,

SALA FERRARA ORE 20.30

LASCIARE TRACCIA

a cura degli studenti della scuola di Composizione musiche di Comparetto, Farinella, Farro, Gallo, Lampasona, Palermo, Scicolone, Villafranca.

15 MAGGIO

SALA FERRARA ORE 20.30

STROBOSCOPE

PERCUSSIONI ENSEMBLE

VINCENZO FARINELLA direttore

MARIA ELISABETTA TRUPIANO voce

MAURO VISCONTI organo

Musiche di L. Ligeti, Shaw, Jacob TV

18 MAGGIO,

SALA FERRARA ORE 18

PULSE GYMEL

in collaborazione con l’Istituto Magistrale Statale Regina Margherita

Musiche di Duckworth, S.Cataldo, Marchetta, Andriessen.

8 GIUGNO,

SALONE MANNINO ORE 18

PRIMA ASSOLUTA

GAETANO COSTA sax

ROBERTO ALISENA pianoforte

Musiche di Betta, Correnti, Crapisi, Damiani, D’Aquila, Rapisarda

Tutte le info sul nostro sito web: https://conservatoriopalermo.it/

Luogo: Conservatorio Alessandro Scarlatii