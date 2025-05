Al via la Rassegna “Tracce di Suoni” della Stagione Concertistica 2025 del Conservatorio Alessandro Scarlatti

Musica

L'inizio il 20 maggio alle ore 20.30 presso la Sala Ferrara del Conservatorio di Palermo ad ingresso libero sino ad esaurimento posti

Al via la rassegna “Tracce di Suoni”, inserita nella programmazione della Stagione Concertistica 2025 del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e curata dai Maestri Fulvia Ricevuto e Fabio Correnti.

“Tracce di Suoni” 2025, giunto alla quarta edizione, propone, sguardi differenti e molteplici collaborazioni. Un invito a pensare, creare e percorrere nelle più diversificate direzioni, ponti emozionali, disegnando piccoli segmenti nell’immaginare e proporre visioni sognate e curate con passione, tenacia e dedizione. Collage di pensieri, tracce appunto, segni indelebili per costruire e conservare memoria. La Rassegna inizia il 20 maggio alle ore 20.30 presso la Sala Ferrara del Conservatorio di Palermo ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo ha il piacere di annunciare il lancio della Rassegna “Tracce di Suoni”, che si svolgerà in collaborazione con il Master di II livello in musica contemporanea per interpreti e compositori, Notturne, Medici senza frontiere, Teatro Massimo e Palazzo Riso. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per gli studenti e i professionisti del settore di esibirsi e far conoscere il proprio talento in un contesto di alta qualità.

La rassegna avrà luogo in diverse date e location prestigiose, a partire dal 20 maggio fino al 27 giugno, offrendo un programma ricco e variegato che spazia dalla musica contemporanea alle opere di compositori affermati.

Programma degli eventi:

20 Maggio – Sala Ferrara, ore 20:30

Concerto delle classi di Composizione

Musiche di Marco Sapienza, Jude Firmaturi, Gabriele Majorana, Salvatore Tona, Giovanni Gallo, Simone Grilletto, Marco Zappia, Oxenne Villafranca.

24 Maggio – Palazzo Riso, ore 20:30

Concerti con:

– Georgia Privitera, violino

– Aline Privitera, violoncello

– Francesco Scola, clarinetto

– Manuel Zurria, flauto

– Erika Fumarola, flauto

– Alessandro Lo Giudice, flauto

– Andrea Riccio, pianoforte

– Alessio Toro, viola

Musiche di Gerard Grisey, Tristan Murail, Fausto Romitelli e Salvatore Sciarrino. Concerto in coproduzione con Associazione Metamorfosi Notturne.

21 Giugno – Sala Onu, ore 20:30

Erika Fumarola, flauti

Alessandro Lo Giudice, flauti

Giulia Lo Giudice, percussioni

Con la partecipazione di Manuel Zurrìa

Musiche di Giacinto Scelsi, Kajia Saariaho, Sofia Gubaidulina, Francesco Pennisi, Salvatore Sciarrino, Davide Spina, Lorenzo Bottoglia, Morton Feldman e Philip Glass.

22 Giugno – Palazzo Riso, ore 20:30

“Stay on it” – Omaggio a Julius Eastman

Percussioni:

Vittoria Di Grazia, Biagio Inzerillo, Giulia Lo Giudice, Paolo Macchitella, Salvatore Mario Marino, Andrea Muratore, Fulvia Ricevuto, Amedeo Davide Traina

Tastiere: Oscar Pizzo e Andrea Riccio

Musiche di Julius Eastman.

27 Giugno – Salone Mannino, ore 20:30

“Prima Assoluta”

Con l’esecuzione di:

Gaetano Costa, Valentina Casesa, Giovanni Damiani

Musiche di Loris Capister, Giovanni Damiani, Giuseppe Rapisarda, Francesco Sgambati.

La rassegna non solo mira a promuovere la musica contemporanea ma anche a creare un ponte tra giovani artisti e il pubblico, offrendo un’occasione unica di incontro e scambio culturale. Si prevede una forte partecipazione e il coinvolgimento di istituzioni locali e nazionali, rendendo questo evento un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

Il Direttore del Conservatorio Alessandro Scarlatti, M° Mauro Visconti, interviene sull’iniziativa: “La Rassegna ‘Tracce di Suoni’ è un appuntamento atteso che rappresenta una vetrina importante per i docenti e gli studenti che a vario titolo sono coinvolti. In un momento storico in cui la cultura può fungere da vettore di unità e comprensione, auspichiamo che questi concerti, occasione preziosa per dare spazio alla creatività, esprimano una parentesi orientata alla bellezza e alla riflessione”.

Invitiamo il pubblico a partecipare a queste serate speciali, che promettono di incantare e arricchire l’anima di chiunque vi prenda parte.

Tutte le info sul nostro sito web: https://conservatoriopalermo.it/