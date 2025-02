Al via la razionalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti vegetali al cimitero di Giarre

Comunicati Stampa

L’amministrazione comunale di Giarre ha messo in atto una razionalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti vegetali al cimitero comunale di Trepunti, purtroppo teatro, in più occasioni, di episodi di vandalismo e di abbandono indiscriminato di rifiuti. Al termine di una serie di valutazioni si è giunti nella determinazione di procedere alla progressiva eliminazione dei cestini getta rifiuti che spesso diventavano ricettacolo di immondizia, causando problemi di decoro e igiene. La nuova soluzione individuata è la collocazione dei carrellati, contribuendo concretamente al sistema di raccolta dei rifiuti vegetali prodotti. In collaborazione con la Igm, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti a Giarre, saranno a breve posizionati i carrellati in diversi punti strategici dell’area perimetrale del cimitero, compresa l’area monumentale e i nuovi lotti cimiteriali in espansione. Questi contenitori permetteranno agli operatori ecologici di raccogliere i rifiuti in modo più efficiente e sicuro, garantendo, al contempo, un ambiente più pulito e decoroso all’interno del cimitero di Trepunti. L’assessore alle Manutenzioni, Giuseppe Cavallaro, ha dichiarato che l’impiego dei carrellati rappresenta “un primo passo importante per risolvere le criticità degli ultimi mesi, quando l’accumulo di rifiuti vegetali aveva causato numerose lamentele da parte degli utenti. Un contributo importante sarà dato dai lavoratori PUC, che presidieranno l’area cimiteriale e vigileranno sul rispetto delle regole. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di rendere il cimitero un luogo più fruibile e decoroso per tutti i cittadini. Nel frattempo, il Comune e la società di igiene ambientale Igm, continuano a lavorare sinergicamente per bonificare il territorio e rimuovere le discariche abusive, intervenendo tempestivamente per prevenire nuove criticità, in particolare nei rioni popolari, dove purtroppo – evidenzia l’assessore Cavallaro – si rende necessaria una maggiore sensibilizzazione dei cittadini a rispettare le regole della raccolta differenziata.