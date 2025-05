Alessandro Idonea riporta in scena “La zia di Carlo”, teatro comico e musicale si fondono al Metropolitan di Catania

Comunicati Stampa

Al Teatro Metropolitan di Catania sabato 3 (ore 17.30 e ore 21) e domenica 4 maggio (ore 17.30) per la conclusione di Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea va in scena l’esilarante commedia musicale (degli equivoci) “La zia di Carlo” di Brandon Thomas nella versione diretta da Alessandro Idonea (anche in scena nel ruolo del protagonista) con le musiche originali di Mario Incudine eseguite dal vivo.

Teatro comico e teatro musicale insieme. Ecco “La zia di Carlo” spettacolo comico e di leggera goliardia che “attinge” a piene mani nel meccanismo della più classica delle commedie, strizzando l’occhio al musical.

Nonostante gli oltre 130 anni dal debutto, “La zia di Carlo” continua ad essere una commedia godibilissima, soprattutto in questa moderna rappresentazione firmata da Alessandro Idonea che si distacca dalla storica operetta firmata da Pippo Mollica e Gilberto Idonea che il pubblico catanese ha apprezzato e applaudito per decenni. La storia, ambientata in un collegio di Oxford, è quella di due studenti, Carlo e Giacomo, che invitano le rispettive innamorate nell’appartamento di quest’ultimo per festeggiare l’arrivo dal Brasile della facoltosa zia di Carlo, che però manca l’appuntamento. Per rimediare al danno – e visto che l’arcigno tutore delle fanciulle non le lascerebbe mai sole in casa con i due ragazzi – i due protagonisti costringono il loro amico Federico a vestire letteralmente i panni della zia. Il travestimento funziona alla grande, tanto da attirare corteggiamenti da parte dei signori e confidenze da parte delle ragazze. Tutto perfetto se non fosse che… la zia di Carlo alla fine arriva davvero!

Una scena de “La zia di Carlo”

Completano il cast Giuseppe Brancato (Giacomo Chesney), Giovanni Santangelo (Battista), Damiano Spitaleri (Carlo Wyckham), Alessandro Pandolfini (Kitty Verdun), Laura Accomando (Amy Spettigue), Enrico Pappalardo (Francesco Chesney), Cosimo Coltraro (Stefano Spettigue), Federica Fischetti (Ela Delay), Giovanna D’Angi (Lucia De Alvadores), Laura Giordani (Prissy). E i musicisti Dayana Petrone (violino), Ferdinando D’Urso (sax tenore), Giuseppe Enrico Giunta (pianoforte), Valerio Sanfilippo (batteria).

Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea riserva agli studenti dell’Università di Catania e dell’Accademia di Belle Arti di Catania uno sconto del 50% sul prezzo d’ingresso (previa presentazione del tesserino), mentre ai docenti e agli impiegati è riservato uno sconto del 20% (valido in tutti i settori). Una Stagione a 4 Stelle Domenica 11 maggio sarà recuerato lo spettacolo fuori abbonamento “262 vestiti appesi” nato un’idea dell’attore e regista catanese Alessandro Idonea che ha messo in scena il testo di Maria Elisa Corsaro ispirato al libro “…per un sacco di carbone” della giornalista Maria Laura Franciosi.

INFORMAZIONI Biglietti: poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15 Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari, Cral Info e prevendita: botteghino del Teatro Metropolitan Tel 095322323 – 337951927

Luogo: Teatro Metropolitan, Via Sant’Euplio, 21, CATANIA, CATANIA, SICILIA