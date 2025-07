Alkantara Fest, a Pisano di Zafferana Etnea il sabato del villaggio folk

Nel Catanese

Per chi vuole conoscere in bici le bellezze del vulcano attivo più alto d'Europa c'è anche in programma una Bike trail experience con Etna Bike Tours

La XXI edizione di Alkantara Fest – il festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione culturale Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano, è entrata nel vivo del fitto programma di attività diurne, pomeridiane e serali all’interno dell’azienda agricola “Il Pigno” di Pisano, la frazione di Zafferana Etnea da anni eletta a quartier generale del festival. Sabato 26 luglio i workshop diurni all’Avocado Stage cominciano alle 9 con la Body percussion dei serbi Alice in WonderBand, progetto dei musicisti e performer teatrali Ana Vrbaski e Marko Dinjaski. Alle 11 workshop di folklore slovacco con Eva Miškovičová e Ronald Hierweg. Alle 13 Open mic free session. Alle 15 Francesco De Luca conduce un workshop sulla tarantella calabrese di San Lucido (Cosenza). E per chi vuole conoscere in bici le bellezze del vulcano attivo più alto d’Europa c’è in programma anche una Bike trail experience con Etna Bike Tours (info 3762149091).

I serbi Ana Vrbaski e Marko Dinjaski ovvero Alice in Wonderband

In area festival alle 10 si terrà il workshop formativo “Play it loud! Crescendo” dove si parlerà di musica, cultura e parità di genere, workshop riservato agli operatori culturali in collaborazione con la sezione norvegese della Jeunesses Musicales International, l’organizzazione non governativa nata a Bruxelles che si occupa della crescita culturale attraverso la musica dei ragazzi e dei giovani dai 13 ai 30 anni. Alle 17 la sezione catanese degli Swap party organizza il classico momento di scambio di vestiti e oggetti usati.

I concerti serali iniziano alle 19 sull’Avocado Stage con gli Alice in Wonderband. gruppo musicale e teatrale appassionato di body music e body percussion. Ana Vrbaski e Marko Dinjaski eseguono world music dai Balcani. Alle 21 sullo World Stage suoneranno gli ungheresi Zoord, i cosiddetti naviganti delle steppe intergalattiche. Musica allegra e potente con radici tradizionali dell’Est europeo, con il virtuosismo del marranzano, percussioni pesanti, violino e voci emozionanti. La loro musica fonde etno e trance, musica per piedi danzanti, anime affamate e cuore pulsanti con un forte spirito ungherese. Zoord è stata fondata nel 2014 da Áron Szilágyi, uno dei suonatori di marranzano più famosi al mondo. Con lui Béla Drabant (violino, voce e cetra da tavolo), Krisztián Almási tamburo e Béla Sevecsek al mix. Il gruppo suona musica dance ad alta energia ispirata alle melodie tradizionali della Transilvania, creano un mondo sonoro completamente acustico che può suonare familiare anche a chi ama la musica elettronica.

Zoord

Alle 22 sul Nu Folk Stage suonerà il duo brasiliano-norvegese Murakami-Færden per un viaggio colorato nelle tradizioni musicali norvegese, brasiliana, creola e giapponese. Il brasiliano (con sangue giapponese) Luiz Murakami e la norvegese Tuva Færden si sono incontrati a Lucerna, in Svizzera. I loro brani musicali spaziano dal tradizionale ai brani originali ispirati alla connessione tra il violino norvegese Hardanger e il violino brasiliano Rabeca. Strumenti diversi provenienti da luoghi diversi, ma con molta connessione musicale. Insieme ad a una lira norvegese, una chitarra brasiliana, un flauto Shakuhachi giapponese e con le loro voci cercano ponti musicali tra diverse parti del mondo.

Il duo brasiliano-norvegese Murakami-Færden

Alle 23 sul Kaki Stage si terrà la tradizionale Tarantella Night, una notte per danzare con il gruppo di tarantella di San Lucido. Finiti i concerti, a mezzanotte concerto meditativo con il cantautore e polistrumentista agrigentino Libero Reina.

Libero Reina

Sempre sabato 26 luglio, alle 21, in piazza a Santa Tecla, frazione di Acireale, per la sezione Off di Alkantara Fest, si terrà il concerto di Ethno Sicily, l’orchestra folk giovanile europea che ogni anno porta in residenza sotto l’Etna una ventina di giovani musicisti folk di vari Paesi del Vecchio Continente.

Un momento della residenza a Zafferana Etnea dei giovani musicisti europei di Ethno Sicily

Infoline/WhatsApp: + 39 345.5206150. Entrando nella community su WhatsApp si trovano info e aggiornamenti su concerti e eventi musicali, novità, o offerte speciali e biglietti o servizi utili come car sharing.

One Day Full Pass che comprende tutti i concerti, tutte le attività e il campeggio in tenda propria € 40 + ddp acquistabile on line su https://www.eventbrite.com/e/biglietti-alkantara-fest-2025-1-day-full-pass-1268483441119, ridotto € 30 per per ragazzi 12-17 anni, gruppo Balfolk Catania e soci Fera Bio; solo concerti € 20 acquistabile su https://www.eventbrite.com/e/biglietti-alkantara-fest-2025-1-serata-solo-concerti-1269058170149, ridotto € 10 per ragazzi 12-17 anni, gruppo Balfolk Catania e soci Fera Bio.

Luogo: Azienda agricola Il Pigno, via Pennisi Petrone, 8, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 26/07/2025

Data Fine: 26/07/2025

Ora: 09:00

Artista: Zoord Alice in Wonderband Libero Reina Ethno Sicily Murakami-Færden

Prezzo: 20.00

Info:

