All’Agricantus di Palermo l’anima, la voce e la musica jazz di Chiara Minaldi

Comunicati Stampa

Al Teatro Agricantus torna in scena la grande musica jazz. Martedì 20 maggio alle ore 21 il teatro palermitano di via XX Settembre ospita la formazione di Chiara Minaldi, cantante, musicista e compositrice agrigentina ma palermitana d’adozione, che ha all’attivo diverse collaborazioni nazionali e internazionali e numerosi riconoscimenti per le sue doti vocali e la sua elegante presenza scenica.

Accompagnata sul palco da Aki Spadaro al pianoforte, Samuele Davì alla tromba, Luca La Russa al basso elettrico e Fabrizio Francoforte batteria, Chiara Minaldi proporrà al pubblico dell’Agricantus “Un’anima, una voce e la musica intorno”, concerto in cui proporrà brani dei suoi due album, “Intimate” e “Le parole hanno un’anima”. Si tratta di due dischi dal suono dolce ed intimo che offrono un viaggio interiore ricco di sfumature e suggestioni jazzistiche, ai quali saranno affiancate le rivisitazioni di alcuni brani del repertorio italiano classico che fanno parte del nuovo lavoro discografico, attualmente in lavorazione. Gli anni di esperienza e le diverse rassegne in cui nel tempo si è esibita, hanno permesso alla cantautrice di acquisire una grande padronanza delle sue vocalità e del palco, che le ha permesso di instaurare col pubblico un rapporto di forte empatia e di scambio continuo.

Chiara Minaldi

Equamente divisa fra jazz, world music e pop, Chiara Minaldi è stata invitata come ospite all’Euro Bass Day di Verona cantando al fianco di artisti internazionali, ha ricevuto “la menzione speciale per le qualità vocali e interpretative” al Piacenza Jazz 2011, è stata selezionata come miglior talento femminile al Lucca Donna Jazz 2011, ha duettato con Rossana Casale e Chris Beer e cantato per Fabio Concato, Enrico Ruggeri e Luca Barbarossa. Ha aperto i concerti di Brunori Sas per il premio “Sele del Mezzogiorno” nel settembre 2021, Teresa Salgueiro, Mario Venuti, Antonella Ruggiero ed è stata premiata come Venere del Mediterraneo 2015.

Nel 2014 ha dato vita insieme al pianista e arrangiatore Mauro Schiavone al suo primo lavoro discografico dal titolo “Intimate”, un disco intimo con brani cult della musica pop e quattro inediti, composti dalla stessa vocalist, che ha conquistato la prima posizione della chart–list Pop/Jazz della Corea del Sud nel 2015 ed è stato distribuito in Malesia, Singapore, Giappone, Russia, Romania e Grecia. Attualmente è la cantante della storica band di world music Agricantus e della band Shamal capitanata dal violinista Enzo Rao. E’ docente di tecniche di canto pop-rock al Conservatorio “Scontrino” di Trapani.

INFORMAZIONI

Biglietti: € 15; ingresso in coppia € 20. Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80, da martedì a sabato dalle ore 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle ore 17 alle ore 20, tel. 091.309636. Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/41581

Luogo: Teatro Agricantus, via XX settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 20/05/2025

Data Fine: 20/05/2025

Ora: 21:00

Artista: Chiara Minaldi

Prezzo: 15.00

Info:

Martedì 20 maggio la vocalist agrigentina ma palermitana d’adozione si esibirà nel teatro diretto da Vito Meccio nel live “Un’anima, una voce e la musica intorno”. Sul palco con lei Aki Spadaro al pianoforte, Samuele Davì alla tromba, Luca La Russa al basso e Fabrizio Francoforte alla batteria