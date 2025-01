Alluvione Riposto, previsto altro sopralluogo dell’Autorità di Bacino

Maltempo

Sarà verificato lo stato degli interventi di messa in sicurezza, in corso presso i torrenti Babbo-Cozzi e Jungo, finanziati dalla Protezione civile regionale dopo gli eventi alluvionali dello scorso 13 novembre

Domani mattina, giovedì 30 gennaio, a partire dalle ore 9.30, il sindaco di Riposto Davide Vasta, l’assessore alla Protezione Civile Carmelo D’Urso, e i tecnici dell’Autorità di Bacino effettueranno un sopralluogo per verificare lo stato degli interventi di messa in sicurezza, in corso presso i torrenti Babbo-Cozzi e Jungo, finanziati dalla Protezione civile regionale dopo gli eventi alluvionali dello scorso 13 novembre. Sarà l’occasione anche per compiere un sopralluogo nei restanti nove torrenti che attraversano il comune marinaro, per la rifunzionalizzazione dei quali è stata inoltrata richiesta di finanziamento all’Autorità di Bacino per la pulizia e la rimozione dei detriti lungo gli alvei e per la sistemazione degli argini esistenti.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA