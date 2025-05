Ambiente, Tiso (Accademia IC): “Bene calo gas serra in Ue ma bisogna fare di più”

Europa

“Il calo delle emissioni di gas serra in Europa, recentemente certificato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, rappresenta un segnale incoraggiante, ma non sufficiente. È un passo nella giusta direzione, ma il cammino verso la neutralità climatica entro il 2050 è ancora lungo e richiede uno sforzo più deciso e coordinato da parte di tutti gli Stati membri”, dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. Secondo i dati dell’EEA, l’Unione Europea ha registrato una riduzione significativa delle emissioni di gas serra, frutto di politiche ambientali mirate, dell’adozione di fonti rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica. L’Italia si mantiene in linea con la media europea, ma resta fondamentale accelerare la transizione ecologica”.

“Il pacchetto ‘Fit for 55’ e le politiche sul carbon pricing indicano una direzione chiara – prosegue Tiso – ma vanno attuate con urgenza e accompagnate da investimenti concreti in tecnologie pulite e innovazione. La lotta al cambiamento climatico non può conoscere rallentamenti, né arretramenti”. Per Accademia Iniziativa Comune e Bandiera Bianca, la sfida ambientale è prima di tutto una responsabilità collettiva. “Serve una nuova cultura ecologica che metta al centro il benessere delle persone e la tutela del pianeta. Solo così potremo garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni”, conclude Carmela Tiso.