Amore mio per questa sera…, in scena a Palermo la tragicomica quotidianità del convivere

Comunicati Stampa

Il Teatro Apparte di Palermo alza il sipario sulla prima stagione “Trame e miraggi” 2024/2025. Rassegna organizzata da Panormos Officina Artistica in collaborazione con L’Incanto di Iris e Spazio Cultura. Si parte domenica 17 novembre alle ore 18.00 con “Amore mio per questa sera…”. Una gustosissima commedia in due atti scritta e diretta dal talento versatile di Lucia Incarbona.

«La rassegna “Trame e miraggi” ha come obiettivo quello di dare allo spettatore una visione ricca ed eterogenea delle opere che andranno in scena.» spiega Lucia Incarbona «Commedia, dramma, leggenda, storia, sono protagoniste nel mosaico della scelta attuata. Un cartellone di 13 spettacoli che ho l’onore di tenere a battesimo con “Amore mio per questa sera…”.»