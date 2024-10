Anche in Sicilia al via la campagna di tesseramento Confeuro 2025

Comunicati Stampa

Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, lancia la campagna di tesseramento 2025, dal titolo “Conta Ogni Goccia”. Questa iniziativa, simbolo di un impegno sempre più forte per la tutela dell’ambiente e dell’agricoltura, vuole sensibilizzare protagonisti del settore primario, produttori e cittadini sull’importanza della gestione responsabile delle risorse naturali, con particolare attenzione all’acqua, bene sempre più a rischio come dimostrano le crisi idrica e la siccità di questi ultimi mesi.

L’acqua è una risorsa preziosa e finita, lo slogan della campagna sottolinea la necessità di adottare pratiche agricole virtuose e rispettose dell’ecosistema. In un contesto globale segnato dal cambiamento climatico e dalla crescente scarsità idrica, – spiega il presidente nazionale Andrea Tiso – Confeuro si fa promotore di azioni concrete che coinvolgono non solo gli agricoltori, ma tutti coloro che hanno a cuore il futuro del pianeta. Questa campagna, dunque, rappresenta un richiamo all’unità e alla responsabilità. Ogni goccia d’acqua conta, ogni singola azione può fare la differenza nel proteggere il nostro territorio e garantire un futuro alle giovani generazioni. Invitiamo tutti a unirsi a noi, diventando parte attiva di questo cambiamento, perché solo insieme possiamo affrontare le sfide globali che riguardano l’agricoltura e l’ambiente.”

“L’agricoltura infatti – continua Tiso – non è solo un’attività produttiva primaria ma un vero e proprio stile di vita, volano di sviluppo sociale ed economico a contrasto dei fenomeni più tristi e biechi quali la fame e la guerra. Per questo associarsi alla Confeuro significa diventare parte di una confederazione che mette al centro non solo gli agricoltori, ma anche il cittadino, e più in generale l’uomo e i suoi bisogni, affinché ciascuno comprenda il suo ruolo e si attivi per rendere la società un posto migliore. Questo è lo spirito con cui Confeuro si pone accanto al cittadino, con una rete di Caf e CAA, e sedi di Patronato presenti su tutto il territorio per la tutela e l’assistenza delle persone in tutte le fasi della vita e della quotidianità con particolare focus sulla tutela dei diritti di natura socio-previdenziale e assistenziale.

Nella nostra struttura – conclude Tiso -, trovano casa giovani e meno giovani, famiglie, lavoratori e inoccupati, in una parola tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Confeuro siamo noi e siete voi”. Una realtà che cresce giorno dopo giorno, sin dalla sua nascita nel lontano 2001, e che oggi ha base associativa di oltre 270 mila aziende con circa 500 mila unità produttive e migliaia di cittadini che ogni anno si rivolgono alle centinaia sedi, sparse su tutto il territorio nazionale.

PALERMO, SICILIA