Ancora un’aggressione ad un soccorritore, UGL Salute: SOS sicurezza per gli operatori delle ambulanze

Comunicati Stampa

L’UGL Salute con il suo Cordinatore in SEUS 118 per la Sicilia, Giovanni Ferraro, congiuntamente al Segretario Regionale, Francesco Scaduto, esprimono con forza l’indignazione per le continue aggressioni ai soccorritori e sottolinea la necessità urgente di proteggere chi opera in prima linea.

“La richiesta di incontro inoltrata al Presidente della SEUS, Riccardo Gabriele Castro – spiegano i sindacalisti dell’UGL Salute – è a tutela e per il rispetto delle lavoratrici e lavoratoti che si dedicano quotidianamente a salvare vite umane e mette in luce un problema serio che merita risposte concrete da parte di SEUS e Assessorato regionale al ramo”.

“L’appello dell’UGL Salute – concludono Ferraro e Scaduto – è ad agire, rivolto non solo alle istituzioni ma anche alla società civile, sottolinea come sia fondamentale che tutti si assumano una responsabilità collettiva, è indispensabile un cambiamento immediato”.