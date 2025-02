Andrea Perla nominato Segretario della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania

Comunicati Stampa

Andrea Perla, studente dell’IPSSEOA Karol Wojtyla di Catania, è stato nominato Segretario della Consulta Provinciale degli Studenti, un ruolo di grande rilevanza all’interno dell’organo studentesco. Questa posizione gli permetterà di rappresentare gli studenti della provincia e di promuovere iniziative per migliorare la vita scolastica.

“Sono onorato di questa nomina e consapevole della responsabilità che comporta. Mi impegnerò al massimo per dare voce agli studenti e portare avanti progetti concreti per il loro benessere,” ha dichiarato Andrea, ringraziando tutti gli studenti dell’IPSSEOA Karol Wojtyla per il sostegno ricevuto.

Ha inoltre espresso la sua gratitudine alla Dirigente Scolastica per il supporto costante, all’Assessore alla Pubblica Istruzione di Catania, Andrea Guzzardi, per l’attenzione alle esigenze degli studenti, e all’Associazione “Unione Giovanile” per il prezioso sostegno.

Con questa nomina, Andrea Perla si prepara a lavorare con dedizione per rafforzare la partecipazione attiva degli studenti e il dialogo con le istituzioni.

