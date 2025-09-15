Apertura anno scolastico dell’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania

Istruzione

Un percorso pieno di aspettative, di emozioni e di obiettivi da affrontare con grande entusiasmo e serenità

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico la dirigente del Politecnico del Mare Brigida Morsellino questa mattina ha accolto gli studenti delle prime classi dell’istituto Duca degli Abruzzi.

“Per l’occasione desidero lanciare un messaggio d’auguri a tutti i nostri ragazzi, alle loro famiglie, agli insegnanti ed a tutti coloro che – secondo le proprie competenze – compongono la nostra grande comunità scolastica. L’evento di oggi è un punto di partenza per un anno scolastico che sarà denso di tante attività e, come sempre, di grandi soddisfazioni”.

Eccellenza, preparazione e costanza sono le parole chiave che caratterizzano il primo suono della campanella al Duca degli Abruzzi di Catania. Un percorso pieno di aspettative, di emozioni e di obiettivi da affrontare con grande entusiasmo e serenità.

“Quest’anno – prosegue la dirigente – abbiamo ricevuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito direttive importanti sull’uso del cellulare. Noi abbiamo un preciso regolamento in tal senso con disposizioni che si focalizzano su una campagna informativa adeguata alle risposte che cercano i nostri ragazzi. La scuola è un luogo di confronto e dialogo in cui è fondamentale sviluppare il senso di appartenenza e, attraverso le buone pratiche, formare i cittadini della società del domani”.

