Areasud Electric Roots per Zampognarea: la musica tradizionale incontra la contemporaneità

Comunicati Stampa

CATANIA – Per Zampognarea, il festival dedicato alle zampogne e alle cornamuse, le musiche, sabato 21 dicembre alle ore 21:00, presso il Tinni Tinni Arts Club, approda la tradizione e l’elettronica di Areasud Electric Roots.

Areasud Electric Roots è un collettivo musicale che nasce a Catania nel 2023 come progetto parallelo del Quartetto Areasud, attivo in Sicilia dal 2010 nel folk e nella world music, cui si aggiunge il musicista elettronico palermitano Alfredo Giammanco. Con diverse esperienze internazionali e due album in studio, il Quartetto Areasud, Maurizio Cuzzocrea (voce, chitarra battente, chitarra 12 corde, marranzano e cori), Franco Barbanera (friscalettu, ney, gaida bulgara e galiziana), Giampiero Cannata (basso e mandola), Mario Gulisano (cajon, marranzano, tamburello e cori), Marco Carnemolla (basso elettrico), esegue musiche originali di ispirazione tradizionale principalmente legate alle culture siciliane e calabresi, territori da secoli al centro del Mediterraneo, “grande brodo musicale” di popoli che condividono uno stesso destino e una comune identità espressiva. Ad un ricco repertorio di tarantelle, in cui zampogna e friscalettu sono protagonisti assoluti, si affiancano canti rituali, favole e serenate che raccontano con il suono e la lingua nativa, un pezzo di storia dei musicisti stessi, della gente comune che ci ha preceduti.

Quando il Quartetto ha incontrato il produttore e compositore Alfredo Giammanco è nato il progetto parallelo Areasud Electric Roots che ha debuttato con un album pubblicato dall’etichetta Mhodì Music Company, che trascende i confini della musica folk e world music siciliana e calabrese e sfida le convenzioni.

L’ensemble si avventura in territori inesplorati, infondendo temi tradizionali con elementi elettronici e spingendo i confini dell’improvvisazione. Ogni traccia offre uno sguardo sul vibrante arazzo della narrazione e del patrimonio musicale mediterraneo.

Zampognarea, che fa parte di Italiafestival, la principale associazione italiana di spettacolo dal vivo e multidisciplinare, è realizzato anche grazie al patrocinio e contributo della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo, del Comune di Gravina di Catania e al sostegno di una ricca rete culturale e associativa.