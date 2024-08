Arisa cantando «controvento» ad Adrano in una calda serata di Agosto ai piedi del Castello Normanno

Comunicati Stampa

Successo per Arisa ad Adrano che ha cantato «controvento» in una calda serata di Agosto ai piedi del Castello Normanno. Il cartellone estivo allestito dall’amministrazione, guidata dal sindaco Fabio Mancuso, ha confermato di essere ottimo e tra i più competitivi dell’ambito etneo per eventi e nomi di prestigio nell’ambito della scena musicale e di spettacolo nazionale. Sempre professionale, ma allo stesso tempo forse poco disponibile con la stampa del territorio per dichiarazioni e interviste sulla sua presenza siciliana, Arisa per un paio d’ore ha intrattenuto brillantemente il pubblico di Adrano e quanti sono giunti anche dai paesi vicini per sentire la sua musica, vigilata da un attento servizio di sicurezza costantemente presente sottopalco. Accompagnata da una band e anche dalla presenza della cantante Roberta La Manna in arte Royal, ha cantato per un paio d’ore con «sincerità», spaziando nella «Notte» adranita in un live tra i suoi successi, cover, cavalcando l’onda dell’ultima sua hit dell’estate 2024 «Baciami stupido».