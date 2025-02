Arriva a Palermo la Carovana Uil: “No ai lavoratori fantasma”

Comunicati Stampa

Palermo. Contrastare il lavoro precario e dare voce soprattutto ai giovani, questo l’obiettivo della carovana Uil “No ai lavoratori fantasma”, guidata dal segretario generale Pierpaolo Bombardieri, che per la quarta tappa del suo viaggio itinerante ha scelto il capoluogo siciliano. Il prossimo 27 e 28 febbraio un grande tir di oltre 13 metri farà sosta in piazza Verdi, a Palermo, trasformandola in un punto di informazione e confronto. In programma, infatti, dibattiti e interviste con i vertici dell’organizzazione nazionale, autorità cittadine e testimonianze di lavoratori precari. “In Sicilia sono circa 250mila i lavoratori sotto la soglia di povertà. I numeri sono impietosi, solo 207mila siciliani hanno un contratto a tempo indeterminato – afferma la segretaria della Uil Sicilia Luisella Lionti -. Secondo gli ultimi dati dell’Inps, sono oltre cinquemila i rapporti di lavoro fittizi e oltre 8.900 gli irregolari scoperti dagli ispettori. Più basse le retribuzioni delle donne, spesso soggette a part-time involontario e a lavoro discontinuo, e dei giovani. Ovviamente basse anche le pensioni, l’importo medio è pari a mille euro mensili. Visti i numeri – continua la Lionti – è facile comprende come ben il 36,6% dei siciliani e delle siciliane è a rischio povertà. A fronte di salari bassi c’è chi proprio non lo percepisce. Il tasso di disoccupazione in Sicilia ha superato, infatti, il 16,1%, quello femminile è del 18,3%, quasi quattro punti percentuali in più rispetto al dato maschile e doppio rispetto a quello nazionale. La disoccupazione giovanile, infine, è al 31,2% (media italiana 16,6%). Il quadro è disastroso, ecco perché chiediamo da troppo tempo un cambio di rotta, servono risposte concrete da parte di una politica sempre più assente e sorda”.

Ma ecco il programma.

Giovedì 27 febbraio alle 9.30 apre i lavori la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti. A seguire il segretario Organizzativo Uil, Emanuele Ronzoni, presenterà l’Iniziativa. Poi via alle tavole rotonde: “Pnrr e transizioni, nessuno sviluppo senza una transizione sociale” (Vera Buonomo, segretaria confederale Uil); “In-Sicurezza nei luoghi di lavoro-Il ruolo chiave degli enti bilaterali” (Ivana Veronese segretaria confederale Uil, Giulia Zuccarello componente coordinamento Artigianato Uil); “Il ruolo Chiave delle rsu nel pubblico impiego” (Attilio Bombardieri segretario Uil Rua, Sandro Colombi segretario UilPa, Giuseppe D’Aprile segretario Uil Scuola, Rita Longobardi segretaria Uil Fpl, Emanuele Ronzoni segretario Organizzativo Uil); “I servizi Uil alle persone” (Giovanni Angileri presidente Caf Uil, Benedetto Attili tesoriere Uil, Giuliano Zignani presidente Ital Uil, Maurizio Corso direttore Caf Sicilia, Enzo Domina direttore Ital Sicilia).

Venerdì 28 febbraio alle 9.30 la tavola rotonda “Sanità, un disastro annunciato. Un sistema da rivedere” (Carmelo Barbagallo segretario Uil Pensionati, Santo Biondo segretario confederale Uil). Alle 11 “Il lavoro di oggi fra preoccupazione e salari bassi. Quale futuro per i giovani. Parteciperà il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.