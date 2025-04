Asd Mascali, dopo 17 anni torna n Promozione

Comunicati Stampa

Dopo una lunga attesa durata ben 17 anni, la città di Mascali può finalmente esultare: la sua squadra di calcio, l’Asd Città di Mascali, è ufficialmente promossa in Promozione. L’emozionante verdetto è arrivato sul campo neutro di Scordia, al termine di una combattuta finalissima playoff di Prima Categoria contro il Real Belvedere.

Gioia e soddisfazione per questo storico traguardo. Il presidente dell’Asd Città di Mascali, Sebastiano Indelicato, non ha nascosto la sua emozione per il brillante risultato ottenuto sul campo. “Un successo che – ha detto – corona il duro lavoro del mister Salvo Giordano e di tutta la squadra, realizzando il sogno di ogni tifoso mascalese”.

L’assessore allo Sport, Angelo Patti, ha manifestato il suo compiacimento per un risultato che onora l’intera città di Mascali. “È una soddisfazione enorme per tutta la comunità e per l’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore Patti, aggiungendo: “Staremo al fianco di questa società che ha davvero dato tanto e che ci ha resi orgogliosi.”

Sulla stessa linea il sindaco Luigi Messina, che si unisce al coro di festeggiamenti per questo tanto atteso ritorno del Mascali nel campionato di Promozione. “Un traguardo che segna una nuova pagina nella storia sportiva della città e che riaccende la passione calcistica di un’intera comunità”.