Asec Trade, anche quest’anno le “luci” dell’azienda illuminano il Natale catanese

Comunicati Stampa

Continua la tradizione delle luminarie di Asec Trade che illuminano il Natale catanese. Anche quest’anno l’azienda etnea “accende” via Giacomo Leopardi e in via Gabriele D’Annunzio con un messaggio di speranza e radicamento sul territorio. “Non si tratta di un evento isolato – spiega il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna – proprio in questo periodo dell’anno portiamo un messaggio di luce che porterà la nostra a partecipare all’iniziativa “Natale a San Cristoforo” che si svolgerà dal 22 al 29 dicembre. Una manifestazione per dimostrate il forte legame con la città attraverso un messaggio voluto del consiglio d’amministrazione e da tutti coloro che lavorano in questa azienda”.

L’Asec Trade resta protagonista con la fiamma brillante che si focalizza, attraverso il brand, sull’efficienza e sull’eleganza del marchio. Risultati- questi- maturati con l’affiatamento del presidente La Magna, del componente del Cda Massimiliano Giacco, con l’esperienza del Dirigente Gaetano Pirrone e con la grande professionalità dei dipendenti di Asec Trade.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA