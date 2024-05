Asec Trade, Catania Rete Gas e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti incontrano il Sindaco Trantino

L'APPUNTAMENTO

L’Asec Trade, con il suo presidente Giovanni La Magna e il componente del Consiglio di Amministrazione Massimiliano Giacco, insieme al presidente di Catania Rete Gas Gianfranco Todaro e agli studenti dell’Accademia di Belle Arti, accompagnati dal prof Gianluca Lombardo, hanno incontrato il Sindaco di Catania Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti. Presente anche il dirigente di Asec Trade l’ingegnere Gaetano Pirrone.

Al centro dell’appuntamento il successo che la mostra “Volatile” ha ottenuto durante la sua esposizione presso la Galleria Massimo Ligreggi. Un simbolo del superamento del confine tra pubblico e privato, per promuovere l’arte in ogni sua forma, che ha visto come protagonista lo storico gazometro della città di Catania. “Una mostra di estremo interesse e attrattività con le aziende pubbliche e gli artisti dell’Accademia delle Belle Arti in primo piano – afferma il Sindaco Trantino- la nostra amministrazione promuove continuamente eventi culturali come questo”.

“Volatile” è il racconto per immagini di dodici giovani artisti e di un curatore, Mario Bronzino. Un progetto nato dalla virtuosa collaborazione tra Asec Trade, l’Accademia di Belle Arti, Catania Rete Gas e la Galleria Massimo Ligreggi con il patrocinio del Comune di Catania. “Desidero ringraziare il Primo Cittadino di Catania per l’incontro di oggi e per la possibilità che hanno avuto gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di poter dialogare con lui- “ha affermato Giovanni La Magna, presidente di Asec Trade, aggiungendo”: la mostra “Volatile” ha dimostrato che, oltre a fare quelle attività a cui siamo chiamati per il nostro ruolo, si può diffondere cultura in questa bellissima città. Ecco perchè abbiamo sposare da subito questo progetto”. Il presidente di Catania Gas Catania Gianfranco Todaro, ha parlato della bellezza del vecchio gasometro, un luogo da riqualificare: “La collaborazione proficua con l’Accademia di Belle Arti porta a risultati sicuramente importanti con la speranza di realizzare il Museo del Gas”.

