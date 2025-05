Asec Trade, Il presidente Pagano e il Cda Marletta incontrano il IV municipio di Catania

Società

Un appuntamento istituzionale per presentare i progetti futuri di un’azienda in continua espansione

Nuove iniziative, nuove protettive e l’opportunità di un confronto diretto con le varie realtà della città di Catania. Questi sono solo alcuni degli argomenti trattati dal presidente di Asec Trade Maria Pagano e dal consigliere del CdA dell’azienda Giovanni Marletta nel corso dell’incontro di stamattina con il consiglio del IV municipio di Catania. Un appuntamento istituzionale per presentare i progetti futuri di un’azienda in continua espansione.

“La nostra presenza qui è importante per rispondere alle tante domande che la cittadinanza ci rivolge in merito a questioni legate alla vendita del gas e dell’energia elettrica – afferma il presidente Maria Pagano – non dimentichiamoci che i municipi rappresentano il front office del cittadino e per questo desidero ringraziare l’intero consiglio di “Cibali- Trappeto Nord- San Giovanni Galermo” per averci invitato oggi a parlare di tematiche importanti che riguardano tutti i catanesi. L’apertura degli Asec Point, oltre a rappresentare una presenza consolidata nel territorio etneo, diventa un ulteriore tassello per un progetto di crescita, condiviso con l’amministrazione comunale, che è in continua espansione”.

L’Asec Trade incarna valori come trasparenza, ricerca del risparmio ed affabilità.

“Lavoriamo ogni giorno con la precisa strategia di potenziare i nostri canali di vendita – dichiara il consigliere del CdA dell’azienda Giovanni Marletta – questa società sta dimostrando con i fatti di essere il fiore all’occhiello del comune di Catania e che possiede ampi margini di sviluppo per poter dire la sua sul mercato dell’energia a livello regionale e nazionale”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA