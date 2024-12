Asec Trade, taglio del nastro per il primo Asec Point in piazza Galatea a Catania

Comunicati Stampa

“Avevamo un grande desiderio: formare una società che fosse presente sul territorio. Oggi ci siamo riusciti e stiamo inaugurando questo punto che segna il proseguo di un percorso di grande innovazione”.

Queste le parole del Presidente di Asec Trade Giovanni La Magna nel corso dell’inaugurazione dell’Asec Point in piazza Galatea a Catania.

Un taglio del nastro a cui hanno preso parte anche il Presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, il CdA di Asec Trade Massimiliano Giacco, il Dirigente Gaetano Pirrone, l’ingegnere Ivano Villari, il titolare dell’Asec Point e partner commerciale dell’azienda Maurizio Giuffrida. Accanto a loro, Don Alfio Carbonaro che ha benedetto i presenti.

“Partiamo da Catania con l’obiettivo di arrivare in tutte le nove le province siciliane e non solo- prosegue La Magna- la nostra “Visual Identity” è il frutto del costante lavoro e della continua programmazione che mira a rilanciare la nostra azienda che vuole raccontare se stessa. Parliamo di un impegno che ci siamo prefissati sin dal primo momento del mio insediamento ed oggi questa società sta dimostrando che può dire la sua sul mercato dell’energia a livello regionale e nazionale. L’Asec Trade per tutti noi rappresenta motivo di enorme vanto e l’inaugurazione di oggi sottolinea, con maggior forza, che l’azienda appartiene a tutti i catanesi”.

“L’Asec Point è frutto di un processo di ulteriore modernizzazione per raggiungere tutti i nostri clienti che sono molto variegati- sottolinea il Dirigente di Asec Trade Gaetano Pirrone- un punto che possa incarnare quei valori in cui l’azienda crede fortemente come trasparenza, ricerca del risparmio ed affabilità”.

“L’Asec Trade- fa eco il componente del CdA Massimiliano Giacco- sta dimostrando ancora un volta grande impegno e profonda conoscenza del territorio con risultati di eccezionale valenza e con tanti nuovi clienti che giornalmente vengono acquisiti all’interno di questo percorso qualificante”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA