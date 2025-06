ASP Catania – San Luigi: disagi per utenti fragili, attese estenuanti e carenze organizzative

la segnalazione

Alcuni cittadini segnalano gravi criticità presso la struttura sanitaria ASP Catania – San Luigi. Il primo problema riguarda il parcheggio, spesso insufficiente e disorganizzato, con notevoli disagi per persone anziane o con difficoltà motorie.

Inoltre, lo sportello per i presìdi sanitari risulta attivo solo due volte a settimana ed è gestito da un’unica operatrice, con **competenze tecniche dubbie**. Questo comporta lunghe attese e difficoltà nella gestione delle pratiche. Particolarmente critica è la situazione relativa ai sensori glicemici: non è previsto alcun servizio online, obbligando i pazienti a recarsi fisicamente in sede anche per richieste semplici.

Alle ore 9 del mattino, il sistema elimina code segnava già **70 numeri assegnati**, con alcune persone scoraggiate che abbandonavano la fila. Poco dopo, si era già arrivati a **93 utenti in attesa**, con ritardi significativi e un clima di forte disagio tra i presenti.