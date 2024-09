“Aspettando il Fringe” evento in partnership con Bianchi di Sicilia e Piazza Scammacca

L'APPUNTAMENTO

Protagonisti saranno circa 100 tra aziende storiche e produttori che riescono ad esprimere il carattere identitario del territorio attraverso i più tradizionali vitigni bianchi siciliani.

Dopo il successo dello scorso anno torna il 14 settembre prossimo a Piazza Scammacca l’evento enogastronomico voluto fortemente dal suo ideatore, Maria Grazia Barbagallo, delegata e vice presidente AIS Sicilia, in collaborazione con Nicola Vitale, imprenditore e socio fondatore di “Piazza Scammacca”.Anche quest’anno il focus verterà sui vini bianchi che il territorio siciliano, dalle numerose e incredibili sfumature, è in grado di regalare. Protagonisti, infatti, saranno circa 100 tra aziende storiche e produttori che riescono ad esprimere il carattere identitario del territorio attraverso i più tradizionali vitigni bianchi siciliani.

Eleganti, ricchi in freschezza e in struttura, spesso dotati di marcata sapidità, oltre che dall’intenso e variegato bouquet olfattivo, riescono in un perfetto equilibrio ad essere abbinati con numerose pietanze da gustare durante la serata.A tal proposito, Piazza Scammacca, mossa fin dalla sua apertura dall’idea di promuovere e valorizzare le eccellenze gastronomiche siciliane e le realtà locali protagoniste secondo il principio della condivisione e collettività, in occasione di questa kermesse ha deciso di coinvolgere tutte le attività della Piazza esterna come Catania Social Club, Tivá Catania e Palazzo Scammacca, i quali prepareranno sfiziose tapas.

Ma non solo: ai lati della Piazza saranno presenti i personali corner di street food delle altre attività ristorative. Un’esperienza gastronomica da vivere con i numerosi vini in degustazione ai banchi d’assaggio.

Ad impreziosire la serata gli interventi teatrali a cura del Catania Off Fringe Festival. Teatro, vetrina, movimento delle arti performative e dell’arte contemporanea il cui tema di quest’anno è il “viaggio” nelle essenze, profumi e tradizioni diverse delle città di Milano e Catania. In anteprima a Piazza Scammacca grazie a Francesca Vitale e Renato Lombardo andrà in scena il format “Aspettando il Fringe”, volto proprio a pubblicizzare il Catania Off Fringe festival. A tal proposito, sarà presente un banchetto dove sarà possibile avere informazioni riguardo al festival prossimo a partire.

Importante sarà lo spazio riservato alla conoscenza approfondita dei grandi vini siciliani, con quattro masterclass che si svolgeranno sia all’interno del mercato metropolitano sia a Palazzo Scammacca. Da non perdere la prima masterclass dedicata all’Etna e alle più importanti annate storiche di etichette di vini siciliani, realizzata in collaborazione con il Consorzio Etna DOC e condotta da Claudio Di Maria, miglior sommelier Etna 2024 e miglior sommelier Sicilia 2023 insieme a Sergio Bellissimo, degustatore AIS.A seguire due verticali all’interno della masterclass guidata da Gioele Micali, delegato AIS Taormina, e Francesca Scoglio. La prima vedrà in primo piano l’etichetta “Tenuta Rapitalà Vigna Casalj Alcamo Classico DOC”, nome dall’antica denominazione della contrada dove ancora oggi il vino è prodotto, con protagonista il Catarratto, vitigno autoctono che trova zona d’elezione nella Sicilia occidentale. La seconda verticale, invece, vedrà protagonista il vino “Cielo d’Alcamo Vendemmia Tardiva Alcamo DOC”.Poi, ancora, una masterclass d’eccezione come “Nozze d’oro – storia di vino e amore, annate storiche” condotta da Maria Grazia Barbagallo e da Federica Milazzo, miglior sommelier Sicilia 2022.

Infine, il pubblico presente verrà deliziato con lo stile unico e assolutamente contemporaneo del Marsala. Un viaggio tra i segreti e le caratteristiche organolettiche di un vino dal fascino senza tempo guidato da Piero Giurdanella, miglior sommelier di Sicilia 2020, e Mario Galvagna, degustatore AIS.

Tra le tante attività previste per Bianchi di Sicilia ci sarà anche il laboratorio di pittura a cura di Silvia Voilà, artista, grafica e illustratrice impegnata nella sperimentazione del campo visivo in tutte le sue forme, che condurrà i presenti in un viaggio emozionale attraverso la pittura con i pigmenti di vino. Media partner dell’evento Living in the city e Sullaluna.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

17:00 – Palazzo Scammacca – MonkMasterclass “Etna: indietro nel tempo”, annate storiche”. Degustazione condotta da Claudio Di Maria, miglior Sommelier Etna 2024 e miglior Sommelier Sicilia 2023, e Sergio Bellissimo, degustatore AIS.

17:30-23.00 – Esterno Piazza Scammacca, Palazzo Scammacca, Via Pulvirenti. Degustazione di vini siciliani presso i vari banchi degustazione

17:30 – Piazza Scammacca – TeatroMasterclass “I grandi bianchi siciliani: Nozze d’oro – Storia di vino e amore – annate storiche”. Degustazione condotta da Maria Grazia Barbagallo, vice presidente AIS Sicilia, e Federica Milazzo, miglior Sommelier Sicilia 2023.

19:00 – Palazzo Scammacca – MonkMasterclass “Il Classico di Montagna: quando il Catarratto incontra le Colline di Rapitalà”. Degustazione condotta da Gioele Micali, delegato AIS Taormina e responsabile eventi AIS Sicilia, e Francesca Scoglio, relatore AIS.

19:30 – Piazza Scammacca – TeatroMasterclass “Il Marsala: stile e contemporaneità”. Degustazione condotta da Piero Giurdanella, miglior Sommelier Sicilia 2020, e Mario Galvagna, degustatore AIS.

19.00 – Laboratorio di pittura con pigmenti di vino a cura di Silvia Voilà.

21:00 – Esterno Piazza ScammaccaMusica Live

23.00 – Chiusura dell’evento

Un’occasione unica per ripercorrere la storia e l’identità dei vini bianchi siciliani, custodi di tradizione e rispetto della terra, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Luogo: Piazza scammacca, piazza scammacca, 9