Attori e performer catanesi sono protagonisti del programma “OFF dell’OFF”

Dal 1 ottobre all’11 ottobre 2024, l’ Off dell’Off è la prima delle 4 sezioni che compongono il Catania Off Fringe Festival.Le periferie e i giovani sono al centro del progetto “OFF dell’OFF”, in rete con le scuole e le associazioni territoriali, per un’originale “rialfabetizzazione” artistica ed emozionale delle nuove generazioni.

Laboratori, spettacoli, incontri, dibattiti e progetti speciali per il coinvolgimento diretto di oltre 200 studenti agli spettacoli del Fringe con il format Lo Studente in Giuria a cura di Francesca Vitale.

Attori e performer catanesi sono protagonisti del programma, che si articolerà in diverse discipline artistiche performative: monologhi teatrali, clownerie, circo, giocoleria, commedie, reading, laboratori-spettacolo di danza, canto.

Un ringraziamento speciale va a presidi, coordinatori e al corpo dei docenti delle scuole e delle associazioni di rete che collaborano in maniera entusiastica alla riuscita del progetto:

l’I.C. “P.S. Di Guardo-Quasimodo”; I.C. “Italo Calvino”; I.O.S. “Angelo Musco”; Liceo Classico “Mario Cutelli”; Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”; Punto Luce Catania-Save The Children Onlus, Wonderlad Lad ETS.

Questi gli spettacoli che compongono il programma Off dell’Off con introduzioni e dibattiti o laboratori:

CI SONO DONNE CHE …

di e con Egle Doria

Ci sono donne che … E’ un recital che indaga l’universo femminile. Quello narrato e quello vissuto. Si racconterà il coraggio delle donne che …da ieri ad oggi.

VERSO OZ

di e con Egle Doria

Uno spettacolo per capire se siamo spaventapasseri, Uomo di latta o Leone; e come i protagonisti della fiaba scoprire, grazie al nostro Oz, di possedere cervello, cuore e coraggio.

DISCORSO SU NOI ITALIANI

di Giacomo Leopardi con Sabrina Tellico

ci sono uomici che provano paura, non posseggono le parole per descrivere la propria infelicità e poi ci sono donne che vorrebbero essere utili.

IL CLOWN NELLA VALIGIA

di e con Adriano Aiello

Un clown entra in scena con una valigia per eseguire alcuni numeri ma è troppo impacciato per eseguirli correttemente.

APORIA

con Giorgioliere

uno spettacolo che condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la giocoleria sperimentale e la clownerie, rompendo ogni schema, arricchendo ogni momento con risate contagiose.

LABORATORIO DI TEATRO VIAGGIO EMOTIVO

a cura di Egle Doria

Il laboratorio condurrà i partecipanti in un percorso di educazione sentimentale attraverso il teatro e il linguaggio verbale e non verbale della sperimentazione pedagogica.

VOCI D’IN-CANTO

a cura di Salvo Disca

Lo stage ha l’obiettivo di indagare la voce da un punto di vista canoro e far fare ai partecipanti l’esperienza di cantare in coro.

DANZA CREATIVA

a cura di Valeria Geremia

Tramite tecniche e giochi si lasceranno i rgazzini enrtare in un percorso dove oltre a scopreire le qualità e le tedenze dei loro corpi, ne assaporeranno il piacere di un muoversi fluido.

Lo Studente in Giuria è una full immersion per formare dei giovani critici avvicinandoli in modo creativo, stimolante e approfondito al mondo del teatro. I momenti didattici mireranno alla formazione di un’apposita giuria di giovani che avrà la responsabilità di visionare un numero minimo di 6 spettacoli, a loro scelta tra i 59 in programma della sezione Fringe, in modo da stabilire l’assegnazione del premio F.I.L. (Felicità Interna Lorda) allo spettacolo che essi riterranno più meritevole sulla base di criteri e dei parametri appresi nel corso degli incontri preparatori.

Il Fringe Catania Off, in collaborazione con la Città Metropolitane di Catania, in una visione di espansione territoriale del festival, da quest’anno allarga i suoi confini coinvolgendo anche il Comune di Mascalucia con spettacoli e focus a Villa Chiara e al Teatro Stabile Mario Re ma anche ad Aci Castello con due sale performative al Four Point By Sheraton.

L’Off dell’Off, come detto anticipa le altre 3 sezione del Catania Off Fringe Festival ideato e diretto da Francesca Vitale e da quest’anno fondatori del Fringe Italia Off, un network che unisce i Festival di Milano e Catania quali referenti Italiani del circuito internazionale del World Fringe.

CATANIA VILLAGE OFF dal 15 al 27 OTTOBRE – LE CIMINIERE | CENTRO FIERISTICO Biglietteria / InfoPoint / Eventi Il VILLAGE OFF è il centro e cuore del festival. Punto di incontro tra compagnie, operatori, pubblico. Luogo di mostre, incontri e focus, presentazioni di libri, eventi e cooncerti, punto ristoro del Fringe e tanto altro. Il Village è anche ticket e info point.

CATANIA IN Una serata al Teatro Sangiorgi per inaugurare e raccontare il Festival. Durante la serata percorreremo le tappe del “Viaggio” e i nostri testimonial dialogheranno con il pubblico e saranno anfitrioni prestigiosi per gli artisti e le compagnie che costellano il programma del CATANIA OFF.

FRINGE CATANIA OFF – dal 17 al 27 OTTOBRE

59 SPETTACOLI PER 236 REPLICHE

Spettacoli del panorama contemporaneo indipendente Fringe e OFF provenienti da tutta Italia e dall’estero, selezionati dai direttori artistici degli spazi partner. Performance di diversi generi e in diverse lingue, da giovedì a domenica delle 2 settimane, avranno luogo ogni 2 ore in ogni location, regalando nuova linfa teatrale alla città. Non vi resta che preparare il vostro itinerario di viaggio nel mare delle emozioni del Fringe.

Luogo: catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA