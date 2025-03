Autismo, inaugurazione a Palermo di un nuovo Centro Socio Educativo

Patologie

In via San Nicola 18, un nuovo punto di riferimento per minori e adulti con sindrome dello spettro autistico

Un luogo dove l’inclusione diventa realtà, dove ogni persona con autismo può trovare supporto, stimoli e opportunità di crescita. È con questo spirito che è stato inaugurato il Centro Socio Educativo Autismo (CSE-A) dell’Aress Fabiola, in via San Nicola 18, un nuovo punto di riferimento per minori e adulti con sindrome dello spettro autistico.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione dell’Assessore comunale alle Politiche Sociali, Rosi Pennino, del Presidente dell’Istituto dei Ciechi di Palermo, Tommaso Di Gesaro, di Don Raimondo Abbandoni e di numerose associazioni locali.

Il CSE-A si propone come un punto di riferimento per la comunità palermitana, offrendo supporto, opportunità e percorsi educativi su misura per minori e adulti con sindrome dello spettro autistico. Questo importante risultato è stato reso possibile grazie all’accreditamento con il Comune di Palermo, che permetterà l’erogazione di servizi socio-educativi specifici per le persone con autismo.

A garantire la qualità delle attività saranno professionisti specializzati in ABA (Applied Behavior Analysis), operanti sotto la supervisione di un analista del comportamento, affiancati da esperti che cureranno i laboratori. Il Centro offrirà un’ampia gamma di attività, comprendenti percorsi di musicoterapia, piscina, arteterapia, yoga e ippoterapia. Saranno inoltre disponibili laboratori artistici, musicali, teatrali, informatici e di cucina, oltre a percorsi dedicati all’autonomia e al tempo libero.

Oltre alle attività educative e terapeutiche, il CSE-A metterà a disposizione un servizio mensa e il trasporto, facilitando così l’accesso ai propri utenti e garantendo un sostegno concreto alle famiglie.

Durante l’inaugurazione, il Direttore dell’Aress Fabiola, Franco Oliveri, ha dichiarato: “L’apertura del CSE-A di Palermo segna un altro tassello importante nel percorso che l’Aress Fabiola ha avviato già da tempo con l’apertura di un altro centro nel Distretto di Corleone – Lercara Friddi e a cui si aggiungerà l’apertura di un altro centro diurno nel Distretto di Termini Imerese”.

Gli ha fatto eco l’assessore alle Attività Sociali e Socio-Sanitarie, Rosi Pennino, che ha aggiunto: “Sono stata orgogliosa di tagliare il nastro per la nascita di un nuovo CSE-A nel Comune di Palermo. I CSE-A non esistevano quando mi sono insediata, i centri socio-educativi per disabili ospitavano tutte le disabilità, il che non consentiva un intervento mirato e di qualità né per le persone autistiche né per le disabilità molteplici e diverse che necessitano di servizi specifici. Li ho sognati, sottoposti al confronto di un tavolo tecnico da me istituito, voluti, scritti insieme ad esperti ed agli uffici, con la passione di chi vive tutto questo sulla propria pelle e le conoscenze tecniche acquisite in vent’anni di cammino e studio. Ora sono diventati realtà. Oggi si aggiunge agli enti accreditati all’Assessorato Politiche Sociosanitarie l’ARESS Fabiola, un ente del terzo settore che sa esprimere qualità e competenze”.

Patrocinio del Comune di Palermo. Per maggiori informazioni sul Centro Socio Educativo Autismo è possibile contattare il numero 0918145381 o scrivere all’indirizzo email servizi@aressfabiola.it.