Avatar: NeVe feat Davide De Marinis in un brano che celebra la vita in tutte le sue sfaccettature

MUSICA

“Avatar” è una celebrazione della vita in tutte le sue sfaccettature, un invito a guardare oltre, ad essere ottimisti e a godere appieno di ogni istante, senza mai perdere la meraviglia, la connessione con l’universo che ci circonda.

ll testo esplora la relazione tra l’individuo e il mondo, celebrando la bellezza dell’esistenza e l’importanza di abbracciare ogni esperienza con coraggio e positività. La canzone suggerisce un approccio consapevole e attivo alla vita, invitando l’ascoltatore a diventare il regista della propria storia, a non temere gli ostacoli e a cogliere ogni opportunità per crescere. È un testo che incoraggia ad amare sé stessi e gli altri, evidenziando come questa energia positiva possa trasformare ogni momento in un’occasione di gioia. Le immagini evocate – dalla foresta ai cieli stellati – sottolineano il legame con la natura e l’universo, mentre i riferimenti alla resilienza e alla forza interiore richiamano la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta.

Le voci di NeVe e Davide De Marinis si fondono armoniosamente, creando un equilibrio perfetto tra le diverse timbriche. La voce espressiva di NeVe si intreccia con quella calda e melodica di Davide, arricchendo il brano di sfumature emotive che enfatizzano il messaggio di connessione e amore universale, rendendolo il brano un inno alla vita ancora più coinvolgente. Il testo di “Avatar” è stato scritto dallo stesso De Marinis insieme a Raffaele Viscuso. La musica è di Viscuso che ha curato anche la direzione artistica del progetto.

NeVe, è una cantante italiana che si distingue per uno stile pop contemporaneo, interpretando testi emotivi e profondi. Ha iniziato il suo percorso musicale pubblicando canzoni che raccontano storie personali e temi universali, catturando l’attenzione per la sua voce e la capacità di connettersi con il pubblico. Dopo le pubblicazioni dei brani “La Perfezione” e “Stelle cadenti ad agosto” NeVe continua a crescere nel panorama musicale italiano, confermandosi come una delle voci emergenti da seguire con interesse.

Davide De Marinis è un cantautore italiano che ha raggiunto il successo nel 1999 con la hit “Troppo Bella”, presentata al Festivalbar. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2000 con “Chiedi quello che vuoi” e ha continuato a esibirsi al Festivalbar nel 2001 e 2002 con i brani “Gino” e “Pancia”. Ha scritto canzoni per diversi artisti, tra cui Toto Cutugno (“Un falco chiuso in gabbia”, Sanremo 2008), Marco Carta e Mara Venier per la sigla di “Domenica In”. Nel corso degli anni, ha continuato a pubblicare nuovi brani (tra cui la collaborazione del 2019 con Fausto Leali) ed è stato protagonista in programmi come “Ora o Mai Più” e “Tale e Quale Show” dimostrando la sua versatilità artistica