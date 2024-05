Baskin4All – Sabato 25 maggio, manifestazione sportiva di baskin dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso l’Arena di Villa Dante.

Comunicati Stampa

L’Arena di Villa Dante, appena inaugurata, sarà il palcoscenico di Baskin4All, torneo a squadre che vedrà in campo i team di A.S.D Sport360, I.I.S. La Farina-Basile, I.I.S. Bisazza e S.S.R. Baskin Castanea.

Un pomeriggio aperto alla cittadinanza per far conoscere lo sport inclusivo, un’attività sportiva accessibile a tutti e praticata insieme da ragazzi con disabilità e non. L’appuntamento segna la conclusione del progetto Comunità Rigenerate che ha impegnato, per un anno a Messina, i giovani del Movimento Cristiano Lavoratori con il sostegno di Fondazione Ebbene, Fondazione Milan e il contributo del Ministero del Lavoro e della Regione Siciliana.

Il progetto ha valorizzato la capacità dei ragazzi di prendersi cura della loro città e di accompagnare i propri coetanei in un percorso di inclusione che, all’interno di Comunità Rigenerate, si è realizzato soprattutto su un campo da basket. Dalle 16:00 le quattro squadre si confronteranno per una dimostrazione aperta a tutti del baskin, una disciplina sportiva che unisce basket e inclusione, testimonianza tangibile di come lo sport non conosca limiti. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina e dallo Sport4Inclusion, rete di fondazioni italiane per lo sport inclusivo, ha ricevuto inoltre il sostegno di Messina Social City che ha concesso gratuitamente l’infrastruttura e gli spazi.

“Siamo orgogliosi – dichiara Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan – dei risultati del progetto e di aver contribuito alla realizzazione di un’azione di sport inclusivo che racconta tutto il potere dello sport come veicolo per l’uguaglianza.”

“Spero che tanti ragazzi in questo sabato pomeriggio facciano un salto all’Arena di Villa Dante – dichiara Elisa Furnari, Presidente Nazionale di Fondazione Ebbene – non possiamo pensare che la rigenerazione sia concreta se a praticarla non sono prima i ragazzi. Comunità Rigenerate come progetto ci insegna che il cambiamento di un territorio, che la sua bellezza, passano dall’impegno dei ragazzi. I giovani di MCL hanno interpretato in maniera straordinaria queste attività, prendendosi cura di persone e luoghi, valorizzando la cultura del territorio e regalandoci in chiusura un bellissimo momento di sport in un luogo magico come Villa Dante. Come presidente di Fondazione Ebbene mi sento di ringraziare Messina e le nostre istituzioni per aver accolto con calore e disponibilità non solo questo pomeriggio, ma tutto il progetto.”

“Comunità Rigenerate ha coinvolto tutta la nostra organizzazione – aggiunge Fortunato Romano, Presidente del MCL Messina – ma soprattutto il nostro team di prossimità e i giovani, un gruppo che, coordinato dall’infaticabile Avv. Francesco De Leo, ha ancora una volta dimostrato la capacità delle associazioni, dei corpi intermedi, di lavorare per rendere la nostra città più viva, più bella e più inclusiva.”

Luogo: Arena di Villa Dante, Messina, Via Lucania, 98124 Messina ME, 12