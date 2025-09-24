Bellini International Context, il Maestro Francesco Di Mauro dirige il Concerto di Gala domenica 28 settembre

Classica

Il raffinato programma di sala prevede l’esecuzione di musiche del celebre compositore catanese Vincenzo Bellini, ma anche di Hector Berlioz, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Richard Wagner, e in prima assoluta, di Yuri Furnari e Giovanni Nicosia

Sarà il Maestro di caratura internazionale Francesco Di Mauro a dirigere l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, in occasione del Concerto di Gala per Vincenzo Bellini e per il 2754° anniversario della fondazione di Catania. È questo l’evento conclusivo della quinta edizione del Bellini International Context, promosso e organizzato dall’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, e in programma domenica 28 settembre alle ore 21.00 in uno dei teatri lirici più prestigiosi d’Italia, il Teatro Massimo Bellini di Catania.

“Un grande onore, per me, che sono catanese- dichiara il Maestro Francesco Di Mauro- poter dirigere l’Orchestra del Teatro più importante della mia città in una ricorrenza così significativa per Catania. In questi contesti, è inevitabile metterci ancora più cuore”.

Il Maestro Di Mauro rappresenta una vera e propria eccellenza etnea: diplomatosi presso il Conservatorio di Parigi che lo ha premiato con la medaglia d’oro per Direzione d’Orchestra, il Direttore d’Orchestra vanta una carriera trentennale nei teatri più importanti del mondo- dalla Carnegie Hall di New York, ma anche in Europa ed America Latina.

Recentemente, lo scorso 13 settembre, è tornato a dirigere l’amata Orchestra Sinfonica Siciliana, che ritiene “una delle migliori orchestre sinfoniche italiane, in grado di farsi corpo unico sia nei colori che nelle espressioni musicali. Elementi che la distinguono positivamente sono la qualità e la compattezza del suono”.

Il Maestro si sta inoltre preparando a nuovi appuntamenti di rilievo internazionale, che lo vedranno alla Direzione d’Orchestra de La Traviata al Teatro dell’Opera di Maribor, in Slovenia, il 30 e 31 dicembre 2025, e il 2 e 3 gennaio 2026, e a Lodz, in Polonia, il 27, 28 febbraio 2026 e l’1 marzo 2026.

“La Traviata è un’opera che ho diretto davvero tantissime volte – conclude Di Mauro – tuttavia è incredibile come si rinnovi sempre il mio entusiasmo di dirigerla in nuove realtà, con orchestre e compagnie nuove. Sia quella dell’Opera di Maribor che quella di Lodz sono entrambe compagnie di altissimo livello, con le quali lavorerò molto sulle dinamiche espressive. La volontà è inoltre quella di ottimizzare al meglio le voci e il senso del legato verdiano”.

*Nell’arco della sua carriera, il Maestro Francesco Di Mauro si è inoltre esibito presso prestigiose istituzioni musicali quali l’Opera Hall di Toronto, l’Opera Lyra di Ottawa, il Teatro dell’Opera di Cracovia, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Nazionale dell’Opera di Danzica, l’Orchestra Filarmonica di Cracovia, l’Orchestra Filarmonica di Ostrava, l’Orchestra della Radio Televisione di Sofia, la Lousiana Acadiana Symphony Orchestra, l’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Istanbul, l’Orchestra Sinfonica di Bari, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce, l’Orchestra Sinfonica di Città del Messico, l’Orchestra Sinfonica di Guanajuato, l’Orchestra Sinfonica di Brasilia, Mozart Festival in New York.

Intensa anche l’attività discografica con la registrazione di alcuni CD in prima assoluta, dedicati a Ghedini, Malipiero, Hovaness Whittman, Jacob, Donatoni e Dallapiccola per la Stradivarius.