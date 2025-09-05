Best 40 Under 40 2025: c’è anche un siciliano

Comunicati Stampa

C’è anche il giovane siciliano Giovanni Alongi (Ceo e Medical Doctor di Angiocor) tra i 40 under 40 più influenti d’Europa. La cerimonia di gala Best 40 Under 40 2025 Business Elite (con quartier generale a Toronto – Canada) si terrà mercoledì 26 novembre a Roma, consacrando l’Italia come location mondiale di innovazione, leadership ed eccellenza manageriale. Sarà proprio la capitale italiana (dopo la scorsa edizione annuale europea tenutasi al Four Seasons George V di Parigi) a ospitare l’edizione annuale europea 2025 degli ambiti Business Elite Awards – Top 40 Under 40 2025, evento e ranking annuale che celebra ogni anno i 40 manager e imprenditori under 40 più influenti a livello globale. Un riconoscimento Top40 che quest’anno, sicuramente, parlerà ancor di più italiano: a Roma, tra i premiati under 40 italiani figurano Giovanni Alongi, CEO e Medical Doctor di Angiocor già vincitore di vari riconoscimenti di settore, e Daniele Bartocci, giovane professionista del food management e giornalista eletto tra le 100 Eccellenze Italiane nel 2023 a Montecitorio. Nella passata edizione, a Parigi, tra i premiati anche il giovane italiano, Presidente Angi (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Gabriele Ferrieri, già inserito in passato da Forbes tra i migliori under 30. Cresce l’attesa, dunque, per la cerimonia di gala europea al St. Regis Roma in cui saranno presenti i più influenti manager provenienti da ogni angolo del pianeta. Al The St. Regis Rome, noto hotel five stars della capitale, un prestigioso parterre internazionale composta da imprenditori, investitori e rappresentanti istituzionali, in un gala dinner che si preannuncia come un tributo al merito e all’eccellenza. La serata culminerà proprio con una cena di gala esclusiva durante la quale i vari protagonisti under 40 più influenti d’Europa saliranno sul palco.