Bimbi e pupi, domenica 21 luglio ad Aci Bonaccorsi, lo spettacolo dei Fratelli Napoli

Avvicinare il pubblico dei più piccoli alla forma teatrale dei pupi siciliani. È questo l’intento, dello spettacolo interattivo “Bimbi e Pupi” dell’Associazione Arte Pupi Fratelli Napoli che andrà in scena domenica 21 luglio (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania) nell’ambito della mini rassegna per bambini e famiglie Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro.

Lo spettacolo interattivo “Bimbi e pupi” è un viaggio attraverso il teatro di figura con burattini, marionette e pupi siciliani a cura dei pupari della Marionettistica F.lli Napoli di Catania. Uno spettacolo nato proprio dall’intenzione di far accostare il pubblico dei più piccoli alla forma teatrale dei pupi siciliani, da sempre adatta esclusivamente agli adulti per le sue tematiche e la sua complessità drammaturgica. L’incontro prevede un’incursione coinvolgente nel fantastico mondo dei cuntastorie, dei burattini, delle marionette ed in particolar modo dell’Opera dei Pupi di stile catanese con entusiasmanti saggi dimostrativi di messinscena.

La rassegna “Fiabe in corte” proseguirà domenica 18 agosto con La ballata di Robin Hood prodotto da Argante, sabato 24 agosto con Il principe ranocchio di Nave Argo, domenica 1 settembre con I racconti della Maiolica prodotto da Associazione Città Teatro e sabato 7 settembre con Il piccolo principe e la lampada magica di Arte Pupi Fratelli Napoli.

Biglietto 7 euro

Info

Ufficio Turismo Aci Bonaccorsi 0957899001

Associazione Città Teatro 095530153