Blue Sea Land al G7 di Siracusa nello stand del dipartimento Pesca della Regione

L'evento

Tanti i convegni ed i focus a cui sta partecipando il Distretto della Pesca Mazara del Vallo – Crescita Blu con la manifestazione Blue Sea Land 2024 all’interno dello stand del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana in occasione della manifestazione “Divinazione” nell’ambito del previsto G7 Agricoltura e Pesca dal 21 al 29 settembre 2024 a Siracusa – Ortigia.Tra questi particolare risalto l’incontro “Temi, Sinergie, Opportunità” realizzato il 25 settembre presso la CCIAA di Siracusa con la partecipazione di Giuseppe Vasques, Presidente Confesercenti Siracusa, Giuseppe Pitari, Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, con gli interventi di Marco Giudice, Vice Presidente Confesercenti Siracusa, Giovanni Fichera, docente dell’Istituto Alberghiera di Siracusa, Giambattista Sallemi, Delegato al Progetto “Spreco Alimentare” del Distretto Rotary 2110, Giuseppe Mancini, Coordinatore delle Iniziative sulla Sostenibilità, l’Eccellenza e l’Innovazione Area Orientale Distretto 2110 A.R. 2024-2025 e Presidente AIAT, Gea Conti Oliveri, docente UniCt di Igiene generale e applicata, Antonella Luciano, Ricercatrice ENEA e ingegnere AIAT, Nino Carlino, Presidente Distretto Pesca COSVAP – Mazara del Vallo. L’incontro è stato moderato dal giornalista Carmelo Miduri.Importanti riflessioni sono state discusse in virtù di un momento di crescita del Comparto Alimentare ed in particolare quello della Pesca da parte di tutti i relatori. Altro momento importante è stato realizzato durante il convegno “interventi per l’innovazione tecnologica, l’aumento della competitività e la sostenibilità dell’acquacoltura siciliana” , con organizzatore e relatore Andrea Santulli, dell’Unipa, Interventi di Alessandro Puglisi Cosentino, O.P. Avannotteria Siciliana, Pachino Srl Organizzazione Di Produttori Avannotteria Siciliana: Investimenti Produttivi Per La Competitività E La Sostenibilità Della Produzione Di Avannotti, Arturo Mannino, Agroittica Siciliana, Biancavilla Ct: l’Agroittica Siciliana: Un Esempio Di Multifunzionalità Di Un Impianto Di Acquacoltura, Vito Amato, L’avannotteria Sarl, Petrosino Tp – Selectaqua: Il Programma Di Selezione Genetica Di Orate E Spigole Della O.P. Avannotteria Siciliana, Paolo Lamesa, La Trota, Palazzolo Acreide Sr – Allevamento Di Salmonidi In Sicilia, Piero Armenia, Azienda Agroittica Macrostigma, Rosolini, Sr – Allevamento Di Specie Ittiche Autoctone Di Acqua Dolce, Lorenzo Cannella, Mangrovia, Scicli Rg – Lo Stato Dell’arte Dell’acquaponica In Sicilia Luca Fortino, Gebios Sarl, Catania – La Coltivazione Di Microalghe In Sicilia, Federico Grimaudo, Acqua Azzurra Sarl, Pachino Sr – Haliotis Sicilia: Trasferimento Delle Tecnologie Di Allevamento Di Abalone. Venera Ferrito, Università Di Catania – Il Piano Anguille Della Regione Siciliana Brigida Morsellino – Dirigente Scolastico Istituto Istruzione Superiore Duca Degli Abruzzi Politecnico Del Mare Di Catania – Nuovo Impianto Di Acquacoltura Per La Didattica. L’incontro dedicato all’acquacoltura, dunque, a cui hanno partecipato operatori dei principali impianti dell’acquacoltura siciliana ed i rappresentanti delle produzioni di microalghe e dell’acquaponica, dopo l’intervento conclusivo del Presidente dell’API, si è concluso con un indirizzo di saluto e raccomandazioni ai produttori presenti da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Pesca Mediterranea, Ing. Alberto Pulizzi.