Bollette elettriche, Asec Trade spiega come funziona il bonus da 200 euro

Comunicati Stampa

Il decreto per il nuovo bonus bollette, annunciato dal Governo qualche settimana fa, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri (Decreto Legge 19/2025, c.d. “Decreto Bollette”), ed è già attivo dal 1° aprile. Per affrontare il caro energia il Governo ha previsto aiuti per un totale di 2,85 miliardi di euro, suddivisi tra famiglie e imprese. In particolare, la misura prevede un sostegno di 1,65 miliardi di euro per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro e riserva 1,2 miliardi di euro alle imprese (600 milioni alle PMI per ridurre gli oneri di sistema e 600 milioni alle imprese energivore per sostenere il fondo per le compensazioni dei costi indiretti dell’ETS (tassa sulle emissioni).

Il 2 Aprile ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha approvato il provvedimento che stabilisce il metodo di erogazione nelle bollette dell’elettricità del contributo straordinario di 200 euro per le famiglie con ISEE fino a 25 mila euro. “Il contributo straordinario previsto dal Decreto Bollette è già attivo dal 1° Aprile per i percettori del bonus sociale elettrico con un ISEE fino a 9.530 euro e fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico” ricorda Maria Pagano, Presidente di Asec Trade, ed aggiunge che “agli attuali percettori del bonus elettrico, che non dovranno fare nulla per ottenere l’ulteriore contributo straordinario, si aggiungerà la platea dei nuclei familiari con attestazione ISEE 2025 compresa tra 9.530 e 25.000 euro, che per ottenere in automatico i bonus sociali e il contributo straordinario devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS e ottenere un’attestazione ISEE entro le soglie prevista dalla normativa”.

Giovanni Marletta e Paolo Ferrara, che siedono nel CdA di Asec Trade, sottolineano che il contributo straordinario sarà erogato fino al 31 luglio in rate giornaliere di 2,25 euro al giorno per 90 giorni, che si aggiungeranno al bonus sociale già percepito e che i dati personali dei clienti, strettamente necessari all’erogazione del contributo, saranno trattati secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, così come già avviene dal 2021 per l’ordinaria erogazione automatica dei bonus sociali ARERA. Gaetano Pirrone, che dirige Asec Trade, ci tiene però a fornire segnali di rassicurazione. “Le tensioni sui prezzi energetici si stanno attenuando. Per i clienti vulnerabili serviti nel mercato di Maggior Tutela le tariffe dell’energia elettrica relative al secondo trimestre 2025 sono scese del 2,4%. La riduzione è dovuta al prezzo dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso più basso delle attese”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA