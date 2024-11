Caltagirone, Uil: “Solidarietà al primario del pronto soccorso”

Comunicati Stampa

“Come segreteria provinciale e regionale, manifestiamo tutta la nostra solidarietà al primario del pronto soccorso di Caltagirone per quanto subito nei giorni scorsi – a dirlo in una nota sono Mario Conti segretario generale territoriale Uil-fpl, Angelo Gambera, coordinatore provinciale della sanità medici e il coordinatore regionale area medica Fortunato Parisi.

Il riferimento è a quanto accaduto al nosocomio di Caltagirone dove la dottoressa, avrebbe chiesto ad un ufficiale di polizia penitenziaria che accompagnava un detenuto per ricevere le opportune cure mediche, di togliere le manette al fine di poter operare più agevolmente nei confronti di quest’ultimo. Innanzi alla richiesta, il dirigente medico avrebbe subito le rimostranze dell’agente penitenziario ingenerando un clima poco favorevole alla somministrazione delle cure. “I protocolli – dichiarano i dirigenti sindacali – prevedono che in tutta sicurezza, a fronte della richiesta del medico di pronto soccorso, il detenuto possa essere temporaneamente “smanettato” per ricevere le opportune cure. Spiace constatare – dichiara Totò Sampino, segretario generale Uil-fpl Sicilia – l’atteggiamento di alcuni sindacati che in modo repentino senza accertare i fatti per i quali sono deputate ad oggi le stesse autorità, ci si affretta a dare conclusioni stigmatizzando la condotta del medico come pretenziosa. Quel che è certo è che la dottoressa in questione ha agito nell’esercizio di un codice deontologico che pone il diritto alla salute al di sopra di ogni esigenza. Pertanto, rinnoviamo la nostra vicinanza all’intero presidio ospedaliero e a tutti i medici che nei pronto soccorso della Sicilia, operano con coraggio e dedizione”.