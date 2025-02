Caltagirone: un tetto per ripartire ad una mamma con i suoi 3 figli grazie ad Housing First

Comunicati Stampa

Una mamma con tre bambini ha finalmente trovato una casa grazie al progetto Housing First, un’iniziativa che sta dimostrando come la solidarietà possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà. Dopo mesi di incertezza e precarietà, questa famiglia ha potuto varcare la soglia di un appartamento sicuro, dove ricominciare a costruire un futuro con serenità e dignità.

Il progetto, gestito dal Consorzio Umana Solidarietà S.C.S. in collaborazione con la Cooperativa Zeno Saltini S.C.S., si basa su un principio fondamentale: l’accesso alla casa non è un premio da conquistare, ma un diritto essenziale per ogni individuo. In quest’ottica, Housing First garantisce soluzioni abitative temporanee integrate con un sistema di supporto personalizzato, che va oltre la semplice assegnazione di un alloggio.

L’accoglienza della mamma con i suoi tre figli è solo uno dei primi successi del progetto, avviato operativamente nel dicembre 2024. La responsabile dell’iniziativa, la dott.ssa Marta Alleruzzo, sottolinea l’importanza di una rete di collaborazione tra enti pubblici e privati per rispondere in modo efficace al problema dell’emarginazione sociale. “La nostra missione è offrire una speranza tangibile alle persone più vulnerabili, aiutandole a ricostruire la propria vita su basi solide. Vedere la gratitudine e la gioia negli occhi di questa famiglia ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta”, dichiara.

Housing First non si limita a offrire un tetto sopra la testa, ma punta a fornire un supporto a 360 gradi: segretariato sociale, assistenza psicologica, legale e abitativa. Il servizio, situato in Via Roma 215 a Caltagirone, accoglie chiunque abbia bisogno di aiuto attraverso uno sportello dedicato, aperto dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 19:00. Un’equipe multidisciplinare ascolta le richieste e individua le soluzioni più adatte per ogni situazione.

L’iniziativa non si ferma all’assegnazione degli alloggi, ma prevede anche percorsi di crescita e autonomia per i beneficiari. A breve saranno attivati corsi di alfabetizzazione finanziaria e programmi di contrasto alla ludopatia, per fornire strumenti concreti di consapevolezza e indipendenza economica.

Housing First rappresenta un’opportunità reale per restituire dignità e sicurezza a chi si trova in situazioni di vulnerabilità, dimostrando che la solidarietà e la collaborazione possono fare la differenza nella vita delle persone.

Il servizio è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU e rientra tra le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), confermando l’importanza di politiche pubbliche mirate per il contrasto alla marginalità sociale.