Cambia geografia politica a Gravina di Catania: nasce il nuovo gruppo consiliare “Svegliamo Gravina”

A dare l’annuncio, durante il pubblico Consesso, sono stati i due componenti il Vice Presidente Paolo Kory e la Consigliera Patrizia Costa eletta capo-gruppo dello stesso

Ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Comunale Avv. Paolo Kory “Sono felice della costituzione del nuovo gruppo con la Consigliera Costa perché insieme a me ha creduto in questo progetto e ne è stata promotrice. Come dichiarato in aula siamo consapevoli di questa nuova sfida e vogliamo metterci la faccia con questo nuovo progetto politico, la nostra missione è chiara ed è quella di lavorare, come abbiamo sempre fatto, per il bene della nostra amata collettività favorendo il dialogo e collaborando in maniera costruttiva con gli altri gruppi presenti all’interno del Consiglio. La nostra priorità rimane quella di mettere al centro le persone prestando attenzione alle loro richieste e rispondendo con soluzioni concrete. Ci sentiamo pronti ad affrontare questa nuova avventura ad ascoltare tutte le istanze e a promuovere il confronto, perché sono sicuro che solo attraverso il dialogo si possa davvero costruire una politica che risponda in maniera concreta alle esigenze della comunità Gravinese”.

Afferma il Capo-Gruppo Dottoressa Costa: “Dopo quasi due anni dall’inizio del mandato e di forzata adesione al gruppo misto, in quanto unica eletta nella precedente lista civica, finalmente trovo una vera identità di gruppo, adesso mi sento di aver trovato una mia dimensione politica insieme al vicepresidente Paolo Kory con la costituzione di questa lista civica che è stata creata con l’intento di raggiungere sempre più obiettivi che possano rispondere ai bisogni della comunità. La nostra lista vuole rappresentare un’entità chiara e riconoscibile dettata da principi e valori, desideriamo presentare progetti concreti da realizzare e dimostrare di avere un piano d’azione chiaro e realistico”.