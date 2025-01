Capo d’Orlando, incontro ecumenico alla Chiesa di Santa Lucia per una pace giusta in Ucraina

Nel Messinese

Si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 17,00 a Capo d’Orlando, presso la Chiesa di Santa Lucia (in via Con­so­la­re An­ti­ca 89/​bis), un incontro ecumenico in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Durante l’iniziativa, a cui possono partecipare tutti i cristiani di qualsiasi confessione, si pregherà soprattutto per una pace giusta in Ucraina, dimodoché sia possibile porre fine all’aggressione perpetrata dalla dittatura russa senza che ne derivi alcun vantaggio per il regime criminale e terrorista di Putin, responsabile della guerra e di svariate atrocità. Presiederà la preghiera Don Roman Shymon, cappellano missionario della comunità greco-cattolica ucraina di Catania. L’evento, collocato nell’ambito dell’Ottavario ecumenico, è stato organizzato dalla Parrocchia “Maria Santissima di Porto Salvo ” di Capo d’Orlando, guidata da Padre Nello Triscari, insieme all’Associazione Esperanto Nebrodi ed al Centro “Sant’Óscar Romero”, sodalizi che saranno rappresentati durante il momento di preghiera dal docente universitario Antonio Matasso. La Chiesa greco-cattolica ucraina, al cui interno è stato ordinato Don Roman Shymon, fa parte a pieno titolo della famiglia del cattolicesimo ed è pertanto soggetta alla giurisdizione del Papa: essa vanta ben cinque milioni e mezzo di fedeli e rappresenta quindi la più grande realtà cattolica che segue il rito bizantino, proprio altresì delle Chiese ortodosse. In Italia, i greco-cattolici ucraini sono organizzati nell’Esarcato apostolico retto dal vescovo mons. Dionisio Lachovicz, il quale fa parte a pieno titolo della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Nel corso dell’incontro, verranno ricordati anche i 21 martiri copti uccisi in Libia dieci anni fa dallo Stato islamico e vi sarà spazio per una riflessione sui 1700 anni dal Concilio di Nicea, prima assise ecumenica della Chiesa indivisa.

Luogo: CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA