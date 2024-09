Rievocazioni

Dal 21 e 22 settembre 2024 dalle ore 17:00 alle 20:00 nelle suggestive vie del centro storico

L’Associazione Jonathan Livingston ODV, con il patrocinio del Comune di Carini e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, presentano “Carini Storica: Un Viaggio Attraverso i Secoli” dal 21 e 22 settembre 2024 dalle ore 17:00 alle 20:00 nelle suggestive vie del centro storico di Carini.L’evento, che trasporterà i visitatori in un affascinante viaggio temporale, celebra le tradizioni storiche e culturali del borgo medievale di Carini, dal Medioevo fino al Rinascimento. Attraverso rievocazioni storiche, mercati, parate di sbandieratori e spettacoli, il cuore pulsante della città rivivrà le sue epoche più gloriose, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra storia e arte.**Rievocazioni storiche**: Gruppi in costumi d’epoca animeranno le strade di Carini, rappresentando episodi e personaggi iconici della storia locale.**Mercati tematici**: Bancarelle che rifletteranno l’evoluzione del commercio e dell’artigianato dal Medioevo fino al XVIII secolo.**La Falconeria**: Esposizione di Falchi e Gufi Imperiali.**Corteo e spettacoli di sbandieratori**: Grande parata animate da sbandieratori e figuranti, che coinvolgeranno il pubblico in uno spettacolo visivo e sonoro senza precedenti.“Carini Storica” mira a esaltare il patrimonio storico e artistico della città, promuovendo la continuità culturale e l’identità siciliana. L’evento si propone di diventare un punto di riferimento per il turismo culturale e di sostenere lo sviluppo economico della comunità locale, stimolando l’interesse turistico verso il borgo di Carini.Vi invitiamo a partecipare a questa affascinante celebrazione della nostra storia. Non perdete l’occasione di rivivere secoli di tradizioni e cultura in un contesto unico e suggestivo.PROGRAMMA21 SETTEMBREORE 17.00Apertura della ManifestazioneApertura Area mercatiniApertura Area Ludos – Antichi Giochi MedievaliApertura Area Mercato degli Antichi MestieriORE 18.00La FalconeriaQuadri Storici tra le mura del Castello e del Borgo MedievaleORE 18,30Spettacolo dei Musici Medievali e sbandiaratori tra le vie del Borgo MedievaleORE 19.00La FalconeriaQuadri Storici tra le mura del Castello e del Borgo Medievale22 SETTEMBREORE 17.00Apertura della ManifestazioneApertura Area mercatiniApertura Area Ludos – Antichi Giochi MedievaliApertura Area Mercato degli Antichi MestieriORE 18.00La FalconeriaQuadri Storici tra le mura del Castello e del Borgo MedievaleORE 18,30Spettacolo dei Musici Medievali e sbandiaratori tra le vie del Borgo MedievaleQuadri Storici tra le mura del Castello e del Borgo MedievaleORE 19.00Corteo dei gruppi Storici tra le vie del centro storicopercorso: Castello – Via Castello – Via Marconi -Via Mazzini – Corso Umberto I – Piazza Duomo.ORE 20.00CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE**Per maggiori informazioni e contatti**:Associazione Jonathan Livingston ODVwww.carinicittaparlante.itEmail: jonathanlivingstoncarini@gmail.comTelefono: +39 351 8897383Con la speranza di accogliervi numerosi, vi aspettiamo per un’esperienza indimenticabile tra le vie storiche di Comune di CariniJonathan Livingston ONGAssociazione Ventimiglia MontelepreSbandieratori GelaMusici e Sbandieratori Città di CaccamoAssociazione Culturale Almo Feudo di CariniAssociazione Antica VicariAssociazione T.E.M.A, di Monreale

Luogo: CASTELLO DI CARINI, CORSO UMBERTO I, CARINI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 21/09/2024

Data Fine: 22/09/2024

Ora: 17:00

Artista: JONATHAN LIVINGSTON ODV