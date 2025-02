Carmelo Barbagallo nuovo segretario nazionale dei VV. F.

Comunicati Stampa

Insignito del Premio Nazionale Aquila d’argento nel 2021, grazie all’impegno profuso per le problematiche relative ai vigili del fuoco, Carmelo Barbagallo si batte quotidianamente per migliorare le condizioni di lavoro del suo comparto.

Dal 2007 è tra i maggiori promotori della stabilizzazione dei precari ma si è impegnato anche contro la carenza degli organici, contro i mezzi di lavoro fatiscenti, i carichi di lavoro pesanti e non adeguatamente retribuiti, per la tutela sanitaria e per il riconoscimento delle malattie professionali.

Tante ancora le battaglie da portare avanti, a partire dall’adeguamento dello stipendio all’inflazione e dalla messa a norma delle sedi, di cui Carmelo si farà portavoce appoggiato dal Sindacato FISI.

Barbagallo ringrazia per l’accoglienza e aggiunge: “Cercherò di continuare quanto fatto negli anni precedenti: tutelare i lavoratori e difendere la popolazione, dando voce ai vigili del fuoco attraverso FISI”

